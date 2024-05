Pereyra verso il recupero

Buone notizie per l’Udinese, al lavoro per preparare la delicata trasferta di Lecce dopo i pareggi ottenuti contro Bologna e Napoli. Dopo aver ritrovato Lautaro Giannetti nelle scorse ore, Fabio Cannavaro infatti ha ritrovato anche Roberto Pereyra.

Nelle scorse ore, infatti, l’esperto centrocampista argentino ha ripreso ad allenarsi dopo essere rimasto precauzionalmente in panchina per tutto l’arco della partita col Napoli perché alle prese con un fastidio al ginocchio che ha provato un affaticamento all’adduttore.

Ieri è stato visitato e ha ottenuto il via libera per cominciare il lavoro personalizzato verso il ritorno in campo previsto tra domani e sabato. Il giocatore sarà dunque a disposizione per il posticipo in terra salentina.