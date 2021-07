Sono diverse le celebrità americane con origini italiane, ma quella che si ricorda più spesso del nostro paese è senza ombra di dubbio la regina del pop. Ieri Madonna in occasione della finale degli Euro 2020 ha fatto il tifo per la nostra squadra: “E adesso è il momento della finale. Forza Italia!“.

Madonna ‘italians do it better’.

Subito dopo la vittoria dell’Italia, la cantante di Like a Virgin ha festeggiato con l’iconica foto in cui indossa la t shirt: “Italians do it better“. Un modo perfetto per celebrare i nuovi campioni d’Europa.

Madonna!!!! 🇮🇹 Like a Prayer 🙏🙏🙏💥 Italians Do It Better!!! pic.twitter.com/Py0l5r2Ceg — MadonnaFan (@NewMadonna1) July 11, 2021

Italians do it Better 🇮🇹🇮🇹🇮🇹………. Check out my photos in Italian Vogue ♥️ @vogue_italia pic.twitter.com/YAdiDYGOXj — Madonna (@Madonna) June 28, 2021

Adele ringrazia la squadre inglese.

Non solo Zayn Malik (che ha pure offeso la squadra italiana), anche Adele – ovviamente – faceva il tifo per l’Inghilterra. Nonostante la vittoria dell’Italia la cantante di Hello ha ringraziato il team inglese: “Ci avete fatto così bene! Avete portato a casa il gioco e ci avete riunito tutti“. In molti non hanno capito il post di Adele, che in realtà è un semplice ‘grazie’ alla squadra del suo paese, che per la prima volta è arrivata in finale a un europeo.

Mi pare proprio che Adele non ha capito che ha vinto l’Italia pic.twitter.com/EZmpOCRcWM — 『』🇮🇹 (@miuumiyy) July 11, 2021

.@Adele celebrates England’s effort in the #Euro2020Final in new Instagram post: “You did us so proud! You brought our game home and brought us all together 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿♥️” pic.twitter.com/xclwKZlo8n — Pop Crave (@PopCrave) July 11, 2021