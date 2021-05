Le più belle canzoni della musica italiana ed internazionale che sono state dedicate alla famiglia e agli affetti personali.

Molti artisti hanno dedicato brani alla propria famiglia, ai figli, a un parente particolarmente amato. I brani che riguardano i sentimenti legati al proprio nucleo di appartenenza sono unificanti, riconoscibili, commoventi, divertenti o anche carichi di rabbia, volendo. Alcune canzoni riescono, persino, a racchiudere tutte queste cose contemporaneamente. Ecco cinque canzoni – italiane e straniere – dedicate alla famiglia e che arrivano dritte al cuore dell’ascoltatore.

Claudio Baglioni

Claudio Baglioni – Avrai

Il brano Avrai fu scritto da Claudio Baglioni in occasione della nascita del figlio Claudio nel 1982. La traccia fu registrata a Londra in due giorni e, una volta pubblicata, divenne un grande successo nel nostro paese. Nella canzone, il cantautore illustra al figlio le cose belle e quelle brutte che incontrerà nel corso della sua esistenza. Il video di Avrai:

Francesco Renga – Angelo

Angelo è la canzone che Francesco Renga presentò al Festival di Sanremo nel 2005: si tratta di un testo molto delicato, commovente e sentimentale che gli permise di vincere la kermesse musicale italiana. Il brano fu dedicato a Jolanda, figlia nata nel 2004, anche se l’angelo di cui parla il cantautore è la madre che si spense all’età di 52 anni.

Il video di Angelo:

Pink – Family Portrait

Pink è stata una delle artiste più presenti nelle classifiche dalla fine degli anni ’90. Family Portrait è un brano R&B del 2001, che funge da esplorazione profondamente personale della sua infelice vita familiare che ha sperimentato durante i suoi anni di formazione. “Possiamo risolverla, possiamo essere una famiglia?“, supplica Pink. È un po’straziante, ma anche abbastanza orecchiabile. Il video di Family Portrait:

David Bowie – Kooks

È stata una delle pop star più influenti ed enigmatiche di sempre, forse è per questo motivo che, a volte, è facile dimenticare che David Bowie aveva una vita privata. Scritto per il figlio Zowie (ora regista Duncan Jones), Kooks è un elenco divertente ma completo di consigli su come essere un bambino.

Il video di Kooks:

Drake – Keep the Family Close

Melodia dedlicata e intima: Drake si è unito al coro della scuola? Non proprio, ma ha il cuore spezzato e abbraccia un mood riflessivo in questo brano. La narrazione di questa canzone può essere romantica, ma il sottotesto è decisamente basato sulla famiglia. Non è più vicino a qualcuno di speciale, quindi si ritrova a pensare “credo che avrei dovuto cercare di tenere la mia famiglia più vicina, molto più vicina“. Forse avresti dovuto, Drake.

Il video di Keep the Family Close: