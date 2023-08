Paola & Chiara, la scaletta dei concerti 2023: l’ordine delle canzoni

Continua il tour 2023 di Paola & Chiara: la scaletta dei concerti delle sorelle Iezzi nei live in programma in giro per l’Italia.

Il 2023 sarà ricordato per molte cose. Dagli appassionati di musica italiana, specialmente del pop più ballabile, per la straordinaria reunion delle sorelle Iezzi. Paola & Chiara sono tornate a regalare emozioni a tutti i loro fan, realizzando il sogno di tutti coloro, giovani e meno giovani, che a cavallo tra anni Novanta e Duemila hanno ballato al ritmo di brani come Festival, Kamasutra e Vamos a bailar.

Le due artiste si sono rese protagoniste non solo di uno straordinario ritorno a Sanremo con il brano Furore, e non solo di un nuovo album di inediti e nuove versioni di vecchi successi insieme ad alcuni grandi amici e colleghi, ma anche di un tour che le sta portando in giro per l’Italia. Scopriamo insieme la possibile scaletta dei prossimi appuntamenti dal vivo.

Paola & Chiara in tour nel 2023

Le sorelle Iezzi si sono concesse il lusso di essere protagoniste in rotazione radiofonica sia insieme ai Boomdabash che nella nuova versione di Vamos a bailar con Tiziano Ferro, ma hanno anche regalato ai fan un tour straordinario che ha toccato diverse città e continuerà fino a settembre.

Paola e Chiara

Le due artiste si sono già esibite a San Nicandro Garganico, Genova, Ferrara, Napoli e Francavilla al Mare. Ma è solo l’inizio. Queste le altre date del loro calendario:

– 20 agosto a Lignano Sabbiadoro (Udine)

– 3 settembre a Verona

– 5 settembre a Roma

– 7 settembre a Moncalieri (Torino)

– 9 settembre a Brescia

– 15 settembre a Milano

La scaletta dei concerti di Paola & Chiara

Ovviamente con un repertorio ricco come il loro la scaletta potrebbe variare anche tra una data e l’altra. In linea di massima è chiaro che in tutti i concerti non mancheranno comunque i loro brani più famosi, compresa la stessa Furore presentata a Sanremo nel 2023.

Di seguito la scaletta del concerto di Napoli dello scorso luglio:

– Pioggia d’estate

– Hey!

– Festival (2023)

– Kamasutra

– Mare Caos

– Amici come prima

– Cambiare pagina

– Blu

– A modo mio

– Amoremidai

– Milleluci

– Amare di più

– Fino alla fine

– Viva el amor!

– Furore

– Festival (originale)

– Vamos a bailar