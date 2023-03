le date e i biglietti dei concerti Musicae Loci

Max Gazzè in tour nell’estate 2023: le date e i biglietti dei concerti del nuovo tour Musicae Loci con le orchestre locali.

Se c’è un artista italiano cui le cose “normali” non piacciono granché, questo è Max Gazzè. Il grande cantautore romano, uno dei nomi più eclettici e sorprendenti della nostra musica, è pronto a partire ancora una volta in tour nell’estate del 2023, in alcune delle location più suggestive della nostra penisola, ma lo farà non da solo. Stavolta si farà accompagnare dall’orchestra. O meglio, da una serie di orchestre locali che renderanno la sua musica adatta ai luoghi in cui si esibirà. Scopriamo insieme tutti i dettagli sulle date in calendario e sui biglietti per poter assistere a questi eventi.

Musicae Loci: le date del nuovo tour 2023 di Max Gazzè

Sarà una tournée davvero particolare quella organizzata dall’artista romano. Stavolta infatti si esibirà con un’orchestra differente ad ogni concerto, e sarà un’orchestra del luogo in cui suonerà. Un modo come un altro per omaggiare anche la grande musica locale che spesso non riesce a superare i confini di un determinato territorio.

Max Gazzè

Ma quali sono le date inserite nel calendario di Musicae Loci? Ecco tutte quelle confermate fin qui:

– 30 giugno in piazza Martellotta ad Alberobello (Bari) con l’Orchestra popolare la notte della taranta;

– 12 luglio a Matera con l’Orchestra della Magna Grecia;

– 22 luglio in Piazzale Roma a Riccione (Rimini) con l’Orchestra Mirko Casadei;

– 1° agosto in Piazzale Stenditoio a Castellammare del Golfo (Trapani) con l’Orchestra Jazz Siciliana;

– 2 agosto al Teatro Antico di Taormina (Messina) con l’Orchestra Jazz Siciliana;

– 3 agosto al Teatro Greco di Siracusa con l’Orchestra Jazz Siciliana.

I biglietti sono in vendita sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

La scaletta dei concerti

Con un repertorio vasto e variegato come quello del cantautore romano è difficile immaginare quale potrà essere la scaletta preparata per questi particolarissimi spettacoli che lo vedranno protagonista insieme a diverse orchestre.

Probabilmente ci saranno variazioni tra una data e l’altra, data anche la peculiarità di eventi con musicisti differenti. Possiamo però farci un’idea dando un’occhiata alla scaletta presentata nel 2022:

– Raduni ovali

– I tuoi maledettissimi impegni

– Colloquium vitæ

– Vento d’estate

– Considerando

– Il farmacista

– A cuore scalzo

– Il solito sesso

– Su un ciliegio esterno

– Il timido ubriaco

– L’uomo più furbo

– Comunque vada

– L’amore pensato

– Cara Valentina

– L’amore non esiste

– Mentre dormi

– Ti sembra normale

– Sotto casa

– La favola di Adamo ed Eva

– La vita com’è

– Una musica può fare