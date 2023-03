le date e i biglietti dei concerti estivi

Articolo 31 in tour nel 2023: le date e le informazioni sui biglietti dei concerti del duo milanese in giro per l’Italia.

Gli Articolo 31 sono tornati, e questo lo avevamo già compreso. La reunion a Sanremo 2023 è stata propedeutica per l’arrivo di un nuovo album, atteso nei prossimi mesi, e per un nuovo tour che partirà con quattro spettacolari concerti in quella che è stata la casa che li ha consacrati nel periodo d’oro della loro carriera: il Mediolanum Forum di Milano, che li ospiterà il 18, il 19, il 24 e il 25 maggio. Ma la loro avventura non finisce qui. J-Ax e DJ Jad hanno infatti annunciato anche le date del loro nuovo tour estivo. Scopriamo insieme tutti i dettagli su questi concerti.

Articolo 31: le date e i biglietti del tour 2023

Saranno quattordici i concerti che il duo milanese vivrà in giro per l’Italia durante l’estate, a partire dal 1° luglio e fino ad arrivare al 19 agosto. Date che li vedranno protagonisti in alcuni dei più importanti festival italiani, tra i tanti organizzati in tutta la penisola nella stagione più vivace dell’anno.

Articolo 31

Questo il calendario completo con tutti gli appuntamenti:

– 1° luglio a Bellinzona (Svizzera)

– 4 luglio a Legnano (Milano)

– 9 luglio ad Alba (Cuneo)

– 12 luglio a Brescia

– 14 luglio all’Aquila

– 16 luglio a Bologna

– 19 luglio a Roma

– 22 luglio a Servigliano (Fermo)

– 28 luglio a Catania

– 30 luglio a Matera

– 2 agosto a Roccella Ionica (Reggio Calabria)

– 12 agosto a Cattolica (Rimini)

– 15 agosto ad Olbia (Sassari)

– 19 agosto a Lecce

Tutte le date saranno aperte da un dj set di Wlady. I biglietti per i concerti sono disponibili sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

La scaletta dei concerti

Non conosciamo ancora la scaletta degli spettacoli che gli Articolo stanno preparando per il loro nuovo tour estivo. Oltre ai grandi successi ci sarà spazio sicuramente anche per la sanremese Un bel viaggio.

Resta da capire se il loro nuovo album arriverà prima o dopo il tour. Nel caso anticipasse i concerti, è probabile che sul palco potremo anche ascoltare anche alcune nuove canzoni.