Red Bull 64 Live nel 2023: cantanti, data e biglietti

Red Bull 64 Live, il concerto del 2023: tutti i cantanti protagonisti dell’evento che si terrà per la seconda volta a Scampia.

Dopo il successo della prima edizione, il Red Bull 64 Bars Live fa il bis. Adesso è ufficiale. Nel prossimo mese di ottobre potremo assistere ancora a una volta alla riproposizione dal vivo del format più apprezzato dagli appassionati della musica rap. Anche questa volta non mancheranno sul palco i veri big dell’hip hop italiano, da Lazza a Salmo. Scopriamo insieme tutti i dettagli su questo nuovo appuntamento.

Red Bull 64 Live 2023: la seconda edizione

Ancora una volta l’evento è pronto non solo ad accogliere tutti gli appassionati della musica rap in Italia, ma anche a sorprenderli con una scenografia completamente rinnovata e che permetterà agli artisti di esibirsi in maniera innovativa, dando vita a un’esperienza unica, tutta da vivere.

Lazza

Sul palco si alterneranno due volti che abbiamo visto nell’ultimo Festival di Sanremo, Lazza, l’uomo dei record della musica rap, e Salmo, un mostro sacro dell’hip hop nel nostro paese. Ma ci sarà spazio anche per il padrone di casa, Geolier, per la seconda volta coinvolto in questo grande appuntamento partenopeo. E a completare il tabellone ci saranno anche Noyz Narcos, pilastro dell’hip hop romano, e la talentuosa Rose Villain. Tutti gli artisti saranno supportati da Miles.

Data e biglietti della seconda edizione

Ancora una volta a fare da cornice al grande spettacolo della musica rap sarà Scampia, quartiere periferico di Napoli che ha permesso a tantissimi artisti di crescere.

L’appuntamento è in piazza Ciro Esposito il prossimo 7 ottobre 2023. Il live potrà essere seguito anche in streaming e poi on demand su Red Bull Droppa, canale YouTube di Red Bull. I biglietti per poter assistere all’evento sono invece in vendita sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati, anche quelli fisici dei quartieri di Scampia, Secondigliano e Piscinola.