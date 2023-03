The Avengers, la colonna sonora: le canzoni del film della Marvel con protagonisti Robert Downey Jr., Chris Evans e Scarlett Johannson.

Uno dei punti forza dei film della Marvel, soprattutto della prima fase, quella confluita nella saga delle Gemme dell’Infinito, iniziata con il primissimo The Avengers del 2012, è da sempre stata la cura per la colonna sonora, per le musiche e le canzoni selezionate per ravvivare le scene più importanti. Sono diverse le canzoni iconiche rimaste nel cuore dei tantissimi fan che hanno reso la saga degli Avengers una delle più amate in assoluto. Scopriamo insieme tutti i segreti e i dettagli una soundtrack che ha fatto la storia.

La colonna di The Avengers del 2012

La colonna sonora del film The Avengers del 2012 è stata composta e diretta da Alan Silvestri, musicista che aveva già lavorato alla soundtrack di un altro film dell’MCU, Captain America – Il primo vendicatore. Registrata con l’Orchestra Sinfonica di Londra, accompagna il film in tutte le scene principali, coinvolgendo lo spettatore emotivamente con delicatezza e grande forza.

Non mancano citazioni, tra l’altro, di grande rilevanza. Nella scena di Stoccarda, ad esempio, la musica suonata dal quartetto d’archi che fa da sottofondo all’intera sequenza non è scritta da Silvestri, ma è il primo movimento del Quartetto n. 13 D804 Rosamunde di Franz Schubert.

Le canzoni della soundtrack

Oltre alla colonna sonora ufficiale, ad accompagnare l’epico film della Marvel è stato pubblicato nel 2022 anche un album, Avengers Assemble (Music from and Inspired by the Motion Picture), di musica rock. Al suo interno tutte le canzoni ispirate o tratte dalla colonna sonora del film, firmate da alcuni degli artisti più importanti della scena rock internazionale.

Questa la tracklist integrale di un album che, a suo modo, ha segnato un’epoca:

1 – Live to Rise dei Soundgarden

2 – I’m Alive degli Shinedown

3 – Dirt and Roses dei Rise Against

4 – Even If I Could dei Papa Roach

5 – Unbroken dei Black Veil Brides

6 – Breath di Scott Weiland

7 – Comeback dei Redlight King

8 – Into the Blue dei Bush

9 – A New Way to Bleed degli Evanescence

10 – Count Me Out dei PusherJones

11 – Shoot to Thrill degli AC/DC

12 – Wherever I Go dei Buckcherry

13 – From Out of Nowhere dei Five Finger Death Punch

14 – Shake the Ground dei Cherri Bomb

15 – Pistols at Dawn dei Kasabian