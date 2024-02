Lady Gaga, rinascita artistica tra le note e il grande schermo

Un ritorno trionfale per Lady Gaga, che debutta con nuova musica ma anche con un nuovo progetto cinematografico.

Il 2024 si preannuncia come un anno di grandi ritorni per Lady Gaga, con l’uscita del film “Joker: Folie à Deux” in ottobre e l’anticipazione di un nuovo album musicale nello stesso periodo. La notizia è stata anticipata, anche se in maniera piuttosto vaga, con un post sui social che ritraeva la pop star in uno studio di registrazione, accendendo l’entusiasmo dei fan.

L’annuncio sui social di Lady Gaga

E’ ormai da un mese che i fan attendono di capire cosa ci sia sotto quelle foto pubblicate su Instagram, che lasciavano dubitare ben poco. A gennaio scorso, sono state due le immagini della cantante con un paio di cuffie in testa, all’interno di uno studio di registrazione. Cosa potrebbe mai tramare, se non nuova musica?

Chi segue assiduamente Lady Gaga, è già a conoscenza della sua partecipazione come attrice nel film “Joker: Folie a Deux”, in uscita nell’anno in corso. Secondo molti, la cantante potrebbe essere impegnata nell’incisione di alcuni brani creati per la colonna sonora del film.

Ma la conferma di nuova musica arriva dalla stessa Lady Gaga che, nelle ultime ore, ha utilizzato nuovamente i suoi canali social per far sapere di più sui suoi prossimi progetti. L’artista statunitense ha caricato su Instagram un video con un microfono e due scatti, uno al pianoforte e l’altro con una chitarra in mano, con una didascalia chiara: “No, non sto facendo un album rock”.

Nuovi progetti in corso

Già la scorsa estate, Lady Gaga ha descritto questo periodo come particolarmente significativo per la sua creatività. Tra la preparazione e la realizzazione di “Joker: Folie à Deux”, lo sviluppo del suo personaggio per il film, la gestione della sua start-up Haus Labs, attività filantropiche e il lavoro sul film del tour “The Chromatica Ball”, l’artista ha trovato un nuovo amore per l’arte, la musica, la moda e il supporto alla comunità.

“Magari non condivido tanto di me stessa online come ho fatto in passato, ma spero che voi sappiate che questo periodo per me è stato estremamente curativo ed ha ricaricato il mio cuore, la mia mente e il mio corpo, ma anche la mia creatività”, aveva detto la cantante a giugno del 2023. Ora, finalmente, iniziamo a capire cosa sta accadendo.