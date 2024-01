Kid Cudi pubblica “Insano”, il suo nuovo album

Finalmente è uscito l’attesissimo nuovo album del rapper Kid Cudi, “Insano”. È il nono della sua carriera.

È finalmente disponibile, dopo molte anticipazioni e rumor, “Insano“, il nuovo disco di Kid Cudi, rapper, artista multi-platino, produttore, attore e regista, nonchè vincitore di un Grammy. L’artista aveva annunciato ai fan l’uscita dell’album la scorsa estate, quando aveva pubblicato su Instagram la copertina di “Insano”: un dipinto realizzato dall’artista Kaws, intitolato “It takes what it needs”. Si tratta di un’opera colorata e vivace, piena di sfumature e in cui risaltano alcuni dettagli neri.

Kid Kudi e l’uscita di “At the party”

Per anticipare l’uscita di “Insano” Kid Cudi ha pubblicato un brano, “At the party“, realizzato in collaborazione con Pharrell Williams e Travis Scott, che ha ottenuto milioni di streaming. La rivista musicale NME l’ha descritta come una canzone “ipnotica“. Secondo Rolling Stones è “un’esplosione di altoparlanti”, e aggiungono: “la batteria che fa tremare, il basso che rimbomba e una serie di synth inebrianti che oscillano tra lo psichedelico e il sinistro, Kid Cudi è all’altezza“.

Il precedente album di Kid Cudi

Il precedente album di Kid Cudi è stato pubblicato nel 2022 e si intitola “Entergalactic”. Il disco è stato rilasciato in contemporanea all’uscita dell’omonimo progetto di Netflix, recentemente nominato per un Emmy Award. L’album ha riscosso un ottimo successo di pubblico, ottenendo centinaia di milioni di streaming. Pitchfork lo ha definito così: “la sua musica più puramente piacevole da un decennio a questa parte”. Con l’uscita, il disco è entrato nella Top 15 della Billboard 200 ed è stato il settimo debutto del rapper nella Top 20 della stessa classifica. Ha inoltre ottenuto una nomination nella categoria “Outstanding Soundtrack/Compilation Album” ai NAACP Image Awards.