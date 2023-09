iPhone 15 e 15 Plus: foto a 48MP, zoom 2x, Dynamic Island e USB-C

Apple ha annunciato iPhone 15 e iPhone 15 Plus. Entrambi i modelli presentano la Dynamic Island e un sistema di fotocamere avanzato, con fotocamera principale da 48MP e il nuovo teleobiettivo 2x per uno zoom con effetto ottico a tre livelli. La famiglia iPhone 15 introduce anche i ritratti di nuova generazione, così sarà più facile scattare ritratti con un livello superiore di dettagli e prestazioni superiori anche con poca luce. Le altre novità sono il chip A16 Bionic per prestazioni potenti, connettore USB‑C, posizione precisa per Trova i miei amici e robustezza all’avanguardia. iPhone 15 e iPhone 15 Plus saranno disponibili in cinque nuovi colori: rosa, giallo, verde, blu e nero. Sarà possibile preordinarli da venerdì 15 settembre, con disponibilità a partire da venerdì 22 settembre. “iPhone 15 e iPhone 15 Plus rappresentano un enorme passo avanti, con entusiasmanti innovazioni nel sistema di fotocamere che stimolano la creatività, l’intuitiva Dynamic Island, e il chip A16 Bionic, per prestazioni potenti e comprovate,” ha detto Kaiann Drance, Vice President of Worldwide iPhone Product Marketing di Apple. “Quest’anno stiamo spingendo ai massimi livelli anche la fotografia computazionale, con una fotocamera principale da 48MP che offre una nuova impostazione predefinita da 24MP per foto a risoluzione incredibilmente alta, una nuova opzione di teleobiettivo 2x e ritratti di nuova generazione.”

Disponibili con display da 6,1″ e da 6,7″, iPhone 15 e iPhone 15 Plus hanno la Dynamic Island, proprio come i Pro dell’anno scorso. Il livello di luminosità HDR di picco ora arriva fino a 1600 nit per foto e video HDR ancora più accesi. E nelle giornate di sole, la luminosità di picco all’aperto arriva fino a 2000 nit, il doppio rispetto alla generazione precedente. Per la prima volta su uno smartphone, il colore è infuso nel vetro posteriore dando vita a cinque bellissimi colori. Il vetro posteriore è rinforzato con un processo ottimizzato a doppio scambio ionico prima di essere lucidato con particelle nanocristalline e inciso per creare una finitura opaca. Sfruttando la potenza della fotografia computazionale, la fotocamera principale offre agli utenti una nuova super-alta risoluzione da 24 MP, che offre una migliore qualità d’immagine con una dimensione pratica dei file, ideale per l’archiviazione e la condivisione. Grazie all’ integrazione tra hardware e software, un’ulteriore opzione di teleobiettivo 2x offre tre tipi di zoom di qualità ottica (0,5x, 1x, 2x) per la prima volta su un sistema a doppia fotocamera su iPhone.

Se l’utente inquadra una persona, un cane o un gatto, o se fa tap per mettere a fuoco, iPhone cattura in automatico le informazioni sulla profondità, consentendo di trasformare le foto in ritratti in un secondo momento nell’app Foto su iPhone, iPad o Mac. Per un maggiore controllo creativo, è possibile regolare il punto focale anche dopo lo scatto. I miglioramenti alla modalità Notte includono un livello superiore di dettagli e colori più vivaci. Quando l’illuminazione è forte o variabile, il nuovo Smart HDR cattura i soggetti e lo sfondo con rendering più realistici delle tonalità della pelle, garantendo zone di luce più luminose, mezzitoni più ricchi e ombre più profonde alle immagini visualizzate nell’app Foto. Questo rendering HDR evoluto è disponibile anche nelle app di terze parti, perciò le immagini hanno un aspetto migliore anche quando vengono condivise online. Questi miglioramenti sono evidenti nella fotocamera principale da 48MP, nell’ultra-grandangolo e nella fotocamera frontale TrueDepth.

Entrambi i modelli utilizzano il connettore USB‑C, uno standard universalmente accettato per la ricarica e il trasferimento dei dati, e con lo stesso cavo è possibile ricaricare iPhone, Mac, iPad e i nuovi AirPods Pro (2ª generazione). È anche possibile ricaricare gli AirPods o Apple Watch direttamente dall’iPhone con il connettore USB-C. Entrambi i modelli supportano MagSafe e soluzioni future per la ricarica wireless Qi2, e hanno il chip Ultra Wideband di seconda generazione. Due iPhone dotati di questi chip possono ora connettersi con una portata 3 volte superiore rispetto a prima. Questo permette un nuovo modo di utilizzare Posizione precisa per Trova i miei amici: gli utenti iPhone 15 possono condividere la propria posizione e trovarsi a vicenda, anche in mezzo alla folla. La funzione Posizione precisa integra le stesse misure per tutelare la privacy dell’utente già introdotte con l’app Dov’è.