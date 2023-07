Insurtech Day, competenze e intelligenza artificiale rivoluzionano il mercato assicurativo

– Arriva la terza edizione dell’Insurtech Day, l’appuntamento organizzato da Italian Insurtech Association IIA, che riunisce la community assicurativa italiana per fare un punto dello stato dell’arte sulla digitalizzazione del mercato assicurativo.

Dopo i primi sei mesi del 2023 è già possibile scorgere luci ed ombre sul comparto insurtech italiano: l’avvento dell’intelligenza artificiale ha alzato ulteriormente l’asticella della competizione digitale del settore, rendendo ancora più urgente l’esigenza di incrementare gli

investimenti e rafforzare le competenze. Durante l’appuntamento sarà mostrata una preview sugli investimenti nel comparto Insurtech durante il primo semestre del 2023, e un’anticipazione sulla nuova edizione del Report Competenze IIA, in cui si evidenzierà la necessità di accelerare un processo di up-skilling e re-skilling dei professionisti della filiera, per consentire loro di sfruttare i vantaggi connessi all’utilizzo delle nuove tecnologie.

In occasione nella nuova edizione dell’Insurtech Day, che si è svolta oggi 5 luglio presso Il Centro Svizzero Italiano a Milano, è stata presentata la terza edizione della ricerca sulla Trasformazione Digitale dei Player Assicurativi che quest’anno si intitolerà “Digital Disruption: l’impatto delle tecnologie emergenti sul settore assicurativo”.

Lo studio, a cura di EY e con il sostegno di Liferay – azienda software specializzata nella creazione di esperienze digitali e a supporto della Digital Trasformation – analizzerà le tendenze emergenti e le opportunità per le compagnie assicurative nell’era digitale.

“Artificial Intelligence, data analytics e robotic process automation hanno fatto passi da gigante negli ultimi mesi accelerando la rivoluzione tecnologica in atto. Questi saranno alcuni dei temi che la community insurtech italiana si troverà a discutere durante il nostro annuale appuntamento in occasione dell’Insurtech Day 2023″ – ha dichiarato il Presidente di IIA, Simone Ranucci Brandimarte –. “In occasione di questa giornata forniremo una fotografia chiara sull’andamento del mercato, anticipando alcuni temi che andremo a esplodere in occasione dell’Italian Insurtech Summit che terremo a novembre 2023. Investimenti e formazione restano gli asset sui cui costruire la rivoluzione del settore assicurativo.”

L’appuntamento con la nuova edizione dell’Insurtech Day sarà costellata da tavole rotonde e panel verticali in cui si analizzerà come l’avvento dell’intelligenza artificiale stia già comportando un’accelerazione senza precedenti dei processi di digitalizzazione delle aziende.

Secondo i dati della ricerca di EY i principali player del settore stanno già investendo in queste tecnologie, elevando il grado di concorrenza e rendendo più incombette la necessità da parte di tutta la filiera di accelerare sulla propria trasformazione digitale.

Tuttavia – sottolinea Marco Concordati, Partner Insurance di EY – “solo un quarto del campione ritiene che l’adozione di tecnologie emergenti possa rappresentare di per sé l’unico driver di innovazione, mentre emerge la necessità di sviluppare una mentalità innovativa e di lavorare sul rinnovo dei processi e sullo sviluppo di competenze digitali e tecnologiche”.