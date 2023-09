Inflazione, Mascarino Federalimentare: “Soddisfatti da Patto a favore delle famiglie”

– “Come Federalimentare siamo molto lieti di aver partecipato all’iniziativa del Trimestre anti-inflazione a tutela del potere di acquisto delle famiglie, segno concreto del valore della collaborazione tra le Istituzioni e il mondo produttivo”. È quanto dichiara in una nota Paolo Mascarino, presidente di Federalimentare, al termine dell’incontro di oggi con il Governo.

“Oggi si rende operativa la lettera di intenti da noi sottoscritta lo scorso 8 settembre – ricorda Mascarino – secondo la quale le aziende dell’industria alimentare potranno aderire volontariamente al piano per contenere l’inflazione con modalità rispettose delle regole di mercato. A tal proposito – aggiunge – ogni azienda ha la possibilità di decidere cosa fare in piena autonomia e libertà, in base alle proprie strategie commerciali e all’impatto dell’inflazione sui propri costi”.

“Proprio per garantire la totale libertà di scelta di ogni singola azienda, il Mimit attiverà sul proprio sito istituzionale una piattaforma online che consentirà alle imprese di registrarsi e di aderire all’iniziativa anti-inflazione”, spiega il presidente di Fedralimetare, confermando che l’associazione “si impegnerà a promuovere la più ampia partecipazione delle imprese, nella speranza che il progetto si riveli un successo”.

“Siamo convinti che, così come accaduto nel recente passato, l’impegno con cui oggi cercheremo di alleviare le difficoltà delle famiglie italiane sarà ricompensato dalla loro fiducia negli anni a venire”, conclude Mascarino.