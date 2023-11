Incidente Roma, scontro auto-scooter a Ardea: morto un giovane, grave 14enne

Un ragazzo di 33 anni è morto in un incidente avvenuto in tarda mattina di oggi 1 novembre a Tor San Lorenzo, frazione del comune di Ardea, in provincia di Roma. La vittima, morta poco dopo l’impatto, viaggiava su uno scooter insieme a un quattordicenne rimasto gravemente ferito e trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Bambino Gesù. Lo scooter, secondo quando ricostruito finora, si è scontrato con un’auto che stava svoltando. L’automobilista, un uomo di 45 anni, è stato sottoposto ai test di alcol e droga. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Ardea, che hanno proceduto a effettuare i rilievi, e i carabinieri della compagnia di Anzio.