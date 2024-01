In arrivo tanta pioggia con il ciclone della Befana, meteo oggi e domani

Il ciclone della Befana porterà tanta pioggia, poi sull’Italia arriveranno freddo e neve a bassa quota. Nel frattempo però sia oggi, mercoledì 3 gennaio, che domani giovedì 4 dominerà l’alta pressione, disturbata solo localmente da umide e tiepide correnti di Libeccio: il tempo sarà in prevalenza soleggiato salvo isolate piogge sul versante tirrenico. Insomma, così come era finito il 2023, anche il 2024 inizia con alta pressione e temperature 7-8 gradi superiori alle medie del periodo. Al Centro-Sud si toccano i 20 gradi di giorno, con le minime che di notte faticano a scendere sotto i 10-14°C.

A Milano la massima, in questo periodo dell’anno, dovrebbe essere intorno ai 4-5 gradi invece, anche per la giornata di oggi, si prevedono 10-11°C fa sapere iLMeteo.it. La Val Padana, a causa delle nubi basse e delle nebbie presenti, è la zona meno ‘calda’, infatti il vero clima mite, quasi primaverile, si registra al Centro-Sud: al mattino le minime faticano a scendere a una sola cifra (sotto i 10°), le massime di Roma e Napoli sono costantemente sopra i 15 gradi con punte di 18-19. La normalità per Roma sarebbe 11°, per Napoli 13°. Insomma prosegue il caldo anomalo, anche in montagna, con zero termico oltre i 2800 metri al Nord e fino a 3700 metri al Sud.

Il maltempo diventerà protagonista con forti fenomeni al Nord e parte del Centro, poi per la Befana si estenderà anche al Sud. Le temperature minime resteranno miti, mentre le massime (a causa del maltempo) scenderanno sensibilmente. Durante i fenomeni più intensi saranno possibili fiocchi bianchi anche sulle pianure meridionali del Piemonte.

Il giorno dell’Epifania, sabato 6 gennaio, tutto il caldo se lo porterà via: avremo un crollo anche delle minime e un’ulteriore flessione delle massime; infine, da domenica 7 gennaio, masse d’aria di lontana origine artica entreranno dalla Porta del Rodano favorendo un ulteriore e più marcato crollo termico su tutta la penisola. In sintesi, la settimana 8-14 gennaio vedrà, per la prima volta, il vero inverno su tutto il continente europeo: in Italia potremo registrare anche qualche nevicata a quote di bassa collina sulle regioni centrali; laddove adesso sforiamo i 20 gradi il cristallo esagonale (la neve) potrebbe ricordarci improvvisamente che siamo in inverno e nel periodo normalmente più freddo dell’anno.

Oggi, mercoledì 3 gennaio – Al nord: cielo più nuvoloso in pianura, soleggiato in montagna. Al centro: cielo a tratti nuvoloso sulle tirreniche, più sole altrove. Al sud: cielo parzialmente nuvoloso.

Domani, giovedì 4 gennaio – Al nord: tempo stabile, soleggiato in montagna. Al centro: soleggiato e mite. Al sud: qualche piovasco sul Basso Tirreno, poco nuvoloso con clima piacevole altrove.

Venerdì 5 gennaio – Al nord: forte maltempo, neve a quote collinari. Al centro: maltempo con piogge forti in Sardegna e sul versante tirrenico. Al sud: peggioramento in serata.

Tendenza: Ciclone della Befana con maltempo al Nord-Est ed al Centro-Sud, in seguito temperature in diffuso e sensibile calo.