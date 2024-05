"Un curriculum professionale impeccabile è la chiave per aprire le porte alle opportunità di carriera"

Titolo: Impiegato/a amministrativo/a – legge 68/99



Azienda: In Job



Descrizione:: In Job S.p.A. – Career Center di Verona seleziona IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A – LEGGE 68/99 per realtà operante…



Luogo:: Verona