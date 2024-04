Il gesto eroico di questa mamma prima di morire: ce l’ha messa tutta ma non c’è stato nulla da fare

La storia di oggi si svolge in Brasile dove una mamma e il suo bambino sono morti folgorati da una potente scarica elettrica. La donna ha tentato di tutto per salvare il figlio, ma purtroppo non è riuscita in questa impresa.

Mamma e figlio di 6 anni muoiono folgorati da una scarica elettrica: è successo in Brasile

Il 20 Aprile una tragedia di immane dimensioni si è verificata a Timon, una piccola cittadina del Brasile. Una mamma, una giovane insegnante, e il suo bambino di appena 6 anni sono venuti a mancare a seguito di una scarica elettrica estremamente potente.

Secondo le ricostruzioni il cavo che ha causato la scossa era quello di alimentazione della lavatrice. Per un motivo o per l’altro questo si è scoperchiato e purtroppo ha generato la scossa che sarebbe stata fatale per i due soggetti.

A morire sono quindi stati Diana Michelle Machado Santos Da Silva e il piccolo Pietro Vinicious Santos De Oliveira. Purtroppo la folgorazione è arrivata per entrambi senza lasciare loro grandi speranze, in quanto estremamente violenta e soprattutto improvvisa. Quando i soccorsi sono arrivati nell’abitazione della donna era ormai troppo tardi per cercare di rianimare la mamma e il suo bambino.

Bambino tocca cavo scoperto e la madre tenta di salvarlo inutilmente

Da quello che sappiamo, la scossa avrebbe colpito in un primo momento il piccolo Pietro. La mamma si è accorta di quello che stava succedendo notando come il cavo elettrico avesse distrutto la gomma circostante, quella è in grado di garantire l’isolamento.

La prolunga di questo cavo è quindi entrato in contatto con una ringhiera in ferro e quindi, quando il bambino ha toccato questo filo, si è generata la scossa. La madre deve aver fatto l’errore di toccare il bambino dimenticandosi così che tutti coloro che vengono colpiti da una scossa diventano a loro volta conduttori per tutti gli altri.

Per questo motivo si consiglia di cercare di interrompere la trasmissione elettrica con un tubo di gomma o un bastone. Purtroppo però in certi momenti non sempre la lucidità è una valida alleata, in quanto la paura per i propri cari prende il sopravvento.

L'articolo Il gesto eroico di questa mamma prima di morire: ce l'ha messa tutta ma non c'è stato nulla da fare proviene da Bigodino.





