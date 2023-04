Gibus, ricavi in crescita a doppia cifra nel 2022

– Il Gruppo Gibus ha chiuso l’esercizio 2022 con ricavi pari a 83,9 milioni di euro, +15,4% rispetto a 72,7 milioni di euro nel 2021. La performance positiva – spiega la società – è attribuibile sia alla crescita organica +9,7% che al contributo del Gruppo Leiner, acquisito

il 30 settembre 2022 e consolidato a partire dal 1° ottobre 2022.

L’EBITDA si attesta a 19 milioni di euro, +4,4% rispetto a 18,2 milioni di euro nel 2021 EBITDA margin pari al 22,6%, rispetto al 25,0% nel 2021. L’EBIT è pari a 15,3 milioni di euro, rispetto a 16,2 milioni di euro nel 2021, dopo ammortamenti e svalutazioni pari a 3,1 milioni di euro 2,0 milioni di euro nel 2021 per effetto degli importanti investimenti realizzati negli ultimi esercizi e dell’ammortamento degli elementi allocati durante la fase di purchase price allocation per 590 migliaia di euro.

Il Risultato ante imposte è pari a 17,5 milioni di euro, rispetto a 18,8 milioni di euro nel 2021.

L’Utile Netto si attesta a 10,3 milioni di euro, rispetto a 14,0 milioni di euro nel 2021, al netto di imposte pari a 7,2 milioni di euro, in incremento rispetto a 4,8 milioni di euro nel 2021 per effetto di alcune tecnicalità legate al consolidamento della purchase price allocation che ha comportato lo stanziamento di imposte differite passive per 2,3 milioni di euro.

La Posizione Finanziaria Netta è pari a 22,6 milioni di euro; la variazione rispetto al 31 dicembre 2021 -17,3 milioni di euro riflette sia gli importanti investimenti compiuti dal Gruppo nel 2022, con l’acquisizione del Gruppo Leiner, che la distribuzione di dividendi per 5,0 milioni di euro.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti la seguente destinazione dell’utile d’esercizio, pari a Euro 14.069.881,46: Euro 2.495.764,50 a dividendo mediante distribuzione di un dividendo lordo pari a 0,50 euro per azione, relativamente alle n. 5.008.204 azioni ordinarie in circolazione, al netto delle azioni proprie in portafoglio, che verrà aggiornato alla data di stacco cedola; Euro 11.574.116,96 a riserva straordinaria.

Lo stacco cedola n. 4 sarà il 2 maggio 2023 record date il 3 maggio 2023 e il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 4 maggio 2023. Il dividend yield risulta pari al 3,60% rispetto all’ultimo prezzo di chiusura, mentre il payout ratio risulta pari al 17,7%.

Foto: Fragment