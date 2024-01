Gallagher e Squire pubblicano il brano “Just another rainbow”

Liam Gallagher e John Squire hanno pubblicato “Just another rainbow”, il primo brano di quello che sarà un più ampio progetto collaborativo.

Il frontman degli Oasis e il chitarrista degli Stone Roses si conoscono da tempo, ma questa è la prima volta che hanno deciso di lavorare insieme per la realizzazione di un album a quattro mani. Il primo brano, “Just another rainbow”, è uscito il 5 gennaio.

Just another rainbow: il significato del brano

“Per me l’interpretazione più ovvia di ‘Just Another Rainbow’ è che si tratta di una delusione. Il sentimento è che non si ottiene mai ciò che si vuole veramente“, ha dichiarato Squire. “Tuttavia non mi piace spiegare le canzoni, penso che questo sia il privilegio dell’ascoltatore: è qualsiasi cosa tu voglia che sia. Per me è anche uno dei brani più importanti che abbiamo fatto insieme, è strano“.

Gallagher a sua volta ha dichiarato: “Penso che John sia un grande autore di canzoni. Tutti parlano sempre di lui come chitarrista, ma per me è anche un grande autore, non c’è dubbio. Non c’è abbastanza musica sua in giro, sia con i Roses che da solo. È bello vedere che è tornato a scrivere brani e che sono fo***mente buoni. Le melodie sono mega e le chitarre sono un dato di fatto. Ma penso che anche quando togli tutte le fot***e chitarre, puoi suonare le canzoni in acustico e ti lasceranno comunque a bocca aperta“.

Liam Gallagher e John Squire: la collaborazione artistica

I due si sono incontrati per la prima volta quando le rispettive band stavano registrando a Monmouth, in Galles. L’amicizia tra i due artisti è rimasta solida negli anni, consolidandosi con la scrittura di “Love e and leave me” per la successiva band di John, i The Seahorses, che successivamente è anche stata in tour come ospite degli Oasis.

Quando poi John è salito sul palco del concerto di Liam al Knebworth Park per suonare “Champagne Supernova” l’idea di lavorare insieme si è fatta sempre più concreta. Prima John ha inviato a Liam i primi tre brani e poi ne ha scritti altri in tempo record, sempre collaborando a distanza con l’amico e collega. Recentemente sono partiti per Los Angeles per tre settimane di sessioni di registrazione con il famoso produttore Greg Kurstin, con la batteria di Joey Waronker.