Future Hits Live 2023 a Verona, scaletta cantanti: dove vederlo in tv e streaming

Il Festival della Generazione Zeta raddoppia e ritorna oggi, martedì 30 agosto, nell’incantevole Arena di Verona. Per questa seconda data Radio Zeta, costantemente impegnata nella ricerca di nuovi artisti e nuovi repertori, apre le porte dell’Arena di Verona a una nuova generazione di artisti.

La scaletta dei cantanti del Radio Zeta Future Hits Live 2023 prevede Aiello, Aka 7even, Alex W, Alfa, Angelina Mango, Ansiah, Ariete, Ava, Anna, Capo Plaza, Bresh, Chiamamifaro, Asteria, Coco Ft. Luchè, Geeno, Drillionaire, Fulminacci, Gazzelle, Geolier, gIANMARIA, Grenbaud, Guè, Irama & Rkomi, Jain, La Sad X Naska, Leo Gassmann, Lucio Corsi, Merk & Kremont, Mr.Rain con Sangiovanni, Olly, Rhove, Rosa Chemical, Ttananai, Tedua, Tony Effe, Wax e il vincitore del Power Hits Estate 2023, ‘Italodisco’ di The Kolors.

Presentano: Jody Cecchetto, Paola Di Benedetto e Camilla Ghini.

Dove vederlo in tv e streaming

Sarà possibile seguire il Future Hits Live a partire dalle 20:45, in diretta in radiovisione su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), sulla piattaforma RTL 102.5 Play, su Sky Uno, NOW e in chiaro su TV8.