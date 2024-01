Fulminacci annuncia le date estive del tour “Infinito +1”

Il cantautore romano Fulminacci porta il suo ultimo album “Infinito +1” sui palchi dei festival italiani durante l’estate 2024.

Dopo il successo del tour primaverile, Fulminacci si prepara a tornare live, con un importante tour organizzato e prodotto da Magellano Concerti. Il cantautore romano ha annunciato direttamente sui social le prime date del suo “Infinito +1 Tour Estivo”, che lo vedrà esibirsi in alcuni dei più importanti festival italiani tra luglio e settembre 2024.

Fulminacci, un’estate all’insegna della musica

Fulminacci, al secolo Filippo Uttinacci, ha iniziato la sua carriera nel 2019 con l’album “La Vita Veramente”, che gli ha valso diversi riconoscimenti. Ma è stato solo l’inizio per l’artista, che ha vissuto una crescente ascesa nel mondo della musica: a consacrare il suo successo, la partecipazione al Festival di Sanremo e la pubblicazione del suo secondo album “Tante Care Cose”, certificato oro.

A novembre 2023 poi, il cantautore romano ha pubblicato il suo ultimo album, intitolato “Infinito +1” (Maciste Dischi / Artist First), anticipato dal singolo Filippo Leroy. Si tratta del terzo disco in studio di Fulminacci, che ha riscosso un grande successo di pubblico e critica. Proprio questo album, ha buttato le fondamenta per il precedente e il prossimo tour atteso in Italia.

Le nuove date del tour estivo

Il tour estivo di Fulminacci prenderà il via il 3 luglio a San Mauro Pascoli, proseguendo poi per Perugia, Collegno, Caorle e altre città, fino a concludersi il 5 settembre al Carroponte di Milano. Proprio ieri, l’artista ha lanciato la notizia sul suo profilo Instagram, annunciando i prossimi appuntamenti attesi in estate.

Ecco il calendario completo delle nuove date della tournée “Infinito +1 tour estivo”:

3 Luglio 2024 – San Mauro Pascoli (FC) – Acieloaperto – Villa Torlonia

4 Luglio 2024 – Perugia – L’Umbria Che Spacca

11 Luglio 2024 – Collegno (TO) – Flowers Festival

12 Luglio 2024 – Caorle (VE) – Suonica Festival

18 Luglio 2024 – Bologna – Sequoie Music Park

20 Luglio 2024 – San Leucio (CE) – Un’Estate da Belvedere

26 Luglio 2024 – Genova – Balena Festival

27 Luglio 2024 – Gradisca d’Isonzo (GO) – Festival Onde Mediterranee

13 Agosto 2024 – Locorotondo (BA) – Locus Festival

14 Agosto 2024 – Maida (CZ) – Color Fest

30 Agosto 2024 – Empoli (FI) – Beat Festival

5 Settembre 2024 – Milano – Carroponte.

I biglietti per le date annunciate sono già disponibili per l’acquisto su TicketOne e nei punti vendita autorizzati.