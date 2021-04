MALBORGHETTO VALBRUNA – Due escursionisti sono morti sotto una valanga in Friuli. Il terzo componente del gruppo è stato solo sfiorato dalla massa di neve ed è stato soccorso in parete dai tecnici del Soccorso alpino e della Guardia di Finanza. È stato proprio lui a lanciare l’allarme. La sciagura è avvenuta sul gruppo del Jof Fuart, nella gola Nord-Est, tra Malborghetto Valbruna e Chiusaforte, in provincia di udine, a una quota di circa duemila metri.

Alle operazioni hanno partecipato tre elicotteri della Protezione Civile del Friuli Veneiza Giulia, quello sanitario e un velivolo giunto dal Veneto con cani da valanga. A terra sono state invece impegnate squadre del Cnsas Fvg, del Soccorso alpino della Guardia di Finanza e dei Vigili del fuoco.

Il terzo escursionista è stato raggiunto e non sembra avere problemi. Lo si apprende dai soccorritori. In questi minuti sono in corso le operazioni di recupero delle salme dei due sportivi travolti e uccisi dalla massa di neve.