Fiorella Mannoia, le canzoni migliori della cantante di Che sia benedetta

Fiorella Mannoia, le canzoni più belle: da Caffè nero bollente a Che sia benedetta, passando per Quello che le donne non dicono.

Fiorella Mannoia è una delle voci più riconoscibili e amate della musica italiana. Una di quelle cantanti che qualunque cosa interpreti regala emozioni straordinarie, indescrivibili. Sono tantissime le canzoni che l’artista ha cantato nella sua lunga carriera, arricchita anche da tante cover di altissimo livello. Ecco cinque delle sue interpretazioni più famose e apprezzate dal pubblico, brani divenuti negli anni classici immortali della nostra musica.

Fiorella Mannoia: le canzoni più belle

Il repertorio di Fiorella Mannoia è vasto e molto variegato. Ci sono però alcune canzoni che più di altre sono riuscite a entrare nel cuore dei suoi fan, vuoi per la bellezza della melodia, vuoi per un testo ricco di verità. Andiamo a scoprire cinque delle canzoni più belle e importanti nella carriera della riccia più famosa d’Italia.

Fiorella Mannoia – Caffè nero bollente

Il primo successo vero nella carriera della Mannoia è questo pezzo energico presentato al Festival di Sanremo del 1981. Durante la kermesse non ebbe grande fortuna, piazzandosi solo all’undicesimo posto. Rimane però uno dei brani più importanti nel percorso artistico della cantante dai capelli rossi.

Riascoltiamo insieme Caffè nero bollente:

Fiorella Mannoia – Quello che le donne non dicono

Tutt’altro successo per un altro brano sanremese, Quello che le donne non dicono, premiato dalla Critica nell’edizione della kermesse del 1987. Scritta al femminile da Enrico Ruggeri, venne ceduta dal celebre cantautore proprio a Fiorella, dopo averla proposta, tra le altre, a Fiordaliso. Ancora oggi è forse la canzone simbolo della carriera di Fiorella. Emozioniamoci ancora una volta con Quello che le donne non dicono:

Fiorella Mannoia – Il cielo d’Irlanda

Singolo del 1992, estratto dall’album I treni a vapore, venne composto da Massimo Bubola e commercializzato, con buon successo, anche nei Paesi Bassi. Pezzo pop dalle atmosfere celtiche, è riuscito a conquistarsi un posto nel cuore di tutti i fan della Mannoia. Di seguito il video ufficiale de Il cielo d’Irlanda:

Fiorella Mannoia – Perfetti sconosciuti

Non solo interprete straordinaria. Ogni tanto Fiorella si è dilettata con successo anche nelle vesti di autrice. È il caso di Perfetti sconosciuti, canzone simbolo della colonna sonora dell’omonimo film di Paolo Genovese. Il brano è stato scritto dalla Mannoia insieme a Bungaro ed è stato premiato con il Nastro d’argento per la Miglior canzone originale.

Di seguito il video ufficiale di Perfetti sconosciuti:

Fiorella Mannoia – Che sia benedetta

Altro brano presentato a Sanremo, nel 2017, con gran successo. Che sia benedetta sfiorò la vittoria, arrivando seconda, ma permise alla Mannoia di lanciare alla grande l’album Combattente, uno dei più dischi di maggior successo della sua carriera.

Di seguito il video ufficiale di Che sia benedetta: