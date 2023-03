Fim Enel MotoE World championship 2023, Starace: “Campionato MotoE spinge mobilità elettrica”

– “L’elettrificazione della mobilità su ruote è una cosa importante per il pianeta. Non sponsorizziamo un pilota o una squadra, ma un campionato come questo che è il modo migliore per dimostrare come una tecnologia sia sempre migliore e il fatto che si usi in competizione la conferma come una soluzione applicabile”. È quanto ha affermato l’amministratore e direttore generalre di Enel, Francesco Starace, in occasione della presentazione del Fim Enel MotoE World championship 2023, il campionato mondiale di moto elettriche, svoltasi oggi presso l’autodromo di Vallelunga. “Un uso così estremo della mobilità elettrica sostiene anche quello quotidiano – ha aggiunto Starace –. Queste gare sono anche divertenti, un fantastico show, ma sono anche un modo per spingere le tecnologie avanti, per migliorare materiali e soluzioni e renderli più efficienti, facili da usare e più comuni nell’uso quotidiano, un modo molto efficace di accelerare le tecnologie”.

Oggi inizia una nuova era per la MotoE: la serie elettrica diventa campionato del mondo. Cosa rappresenta per Enel questo traguardo?

“Per noi è una grande soddisfazione. Siamo stati tra i primi, se non i primi, a dare credito a questa incredibile opportunità che è la competizione sportiva tra moto elettriche. Vedere questo campionato di MotoE prendere piede così bene, in maniera così compiuta, è estremamente interessante e rappresenta una grande soddisfazione”.

Ci sono novità anche sul fronte della ricarica dei mezzi elettrici?

“Ci sono continue novità. Questa è una tecnologia che continua a evolvere con l’evoluzione di questi mezzi. Noi ci dobbiamo adeguare a questo continuo miglioramento delle tecnologie che in questo momento l’auto e la moto elettrica portano in giro. Questo è spinto da competizioni come questa perché è in questo ambito che si testano le tecnologie nuove. Migliora tutto, migliorano le prestazioni, i tempi, le velocità e le potenze di ricarica, e di conseguenza tutto il sistema diventa, piano piano, di dominio comune”.