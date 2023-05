Europa, Fitch: importazioni di GNL aumenteranno assieme a nuova capacità

– La capacità europea di importazione di GNL dovrebbe aumentare del 74% nei prossimi anni sulla base dei progetti annunciati finora. Lo afferma Fitch Ratings in un nuovo report sul tema.

La capacità europea di importazione di GNL ammontava già a 169 miliardi di metri cubi bcm nell’ottobre 2022. Fitch prevede un ulteriore aumento degli acquisti di GNL a 155 miliardi di metri cubi nel 2023 dopo un aumento di 45 miliardi di metri cubi su base annua a 120 miliardi di metri cubi nel 2022. “A nostro avviso, l’Europa sarà in grado di raggiungere il livello necessario di acquisti”, si legge nel documento.

Il principale fattore limitante per il previsto aumento delle importazioni europee di GNL sarà la disponibilità di gas naturale sui mercati globali. Tuttavia, Fitch ritiene che l’Europa sarà in grado di coprire il suo crescente fabbisogno di GNL nel 2023. La capacità globale di liquefazione aumenterà a seguito dell’avvio di grandi progetti negli Stati Uniti e in Qatar a partire dal 2024, ma è probabile un aumento più significativo nel 2025 e nel 2026.

L’agenzia di rating osserva che i siti di stoccaggio del gas nell’UE sono pieni al 65% della loro capacità – grazie a clima invernale più mite, ampie forniture di GNL e distruzione della domanda – e ritiene “molto probabile” che raggiungeranno la piena capacità ben prima dell’inverno.