Enrico Papi furioso: “Avete rotto, adesso parte una querela”

Duro sfogo di Enrico Papi su Twitter. Il noto conduttore non è molto attivo sui social, ma ieri sera è sbottato promettendo anche una querela: “Avete rotto i cog***i! Non avete altro da scrivere?! Scusate il linguaggio ma non è la prima volta , quando si passa il limite purtroppo scattano inevitabili anche le denunce“.

Sembra che il presentatore di Scherzi a Parte si sia infuriato perché in questi giorni su Facebook è diventato virale un articolo dal titolo fraintendibile: “Addio a Papi. Non c’è più nulla da fare per lui” (ma sembra ci siano anche dei post con foto che lasciano pensare alla scomparsa di Papi).

Non è la prima volta che sul web circolano articoli che alludono alla morte di Papi. Lo scorso dicembre un sito titolava ‘Addio a Papi, quello che è successo, hanno provato a fare di tutto‘. In quel caso a smentire la fake news c’aveva pensato Il Giornale.

In realtà Papi non soltanto è vivo e in salute, ma dal 17 aprile sarà accanto a Vladimir Luxuria come opinionista de L’Isola dei Famosi!

AVETE ROTTO I COJJJJONI!!!! Non avete altro da scrivere ???!!!!! ( scusate il linguaggio ma non è la prima volta , quando si passa il limite purtroppo scattano inevitabili anche le denuncie) — Enrico Papi Official (@EnricoPapi2) March 30, 2023

Enrico Papi e lo sfogo social, cosa c’è dietro.

A spiegare meglio quello che c’è dietro al tweet del conduttore c’hanno pensato i colleghi di Bufale.net. Il titolo di un articolo parla di addio al presentatore, ma nel testo in realtà si fa riferimento ad un programma.