Eminem ha annunciato l’uscita di un nuovo singolo, “Houdini”

Con un video diventato immediatamente virale sui social, Eminem ha annunciato l’uscita di “Hudini”, il suo nuovo singolo.

Il mondo dell’hip-hop è in trepidante attesa per l’ultimo capolavoro di Eminem. L’amatissimo rapper statunitense ha infatti annunciato che il 31 maggio uscirà il suo nuovo singolo “Houdini“, brano che anticipa l’uscita del suo imminente album “The Death of Slim Shady“. Questo annuncio ha scatenato ondate di emozione e speculazioni tra i fan e gli addetti ai lavori, data la notorietà del rapper per i suoi testi pungenti, la sua maestria tecnica e la capacità di reinventarsi musicalmente.

Eminem: un annuncio magico

Il lancio di “Houdini” è stato tutto fuorché convenzionale, presentando una collaborazione sorprendente con l’illusionista David Blaine. Il video teaser, diffuso tramite il profilo Instagram di Eminem, ha mostrato uno scambio intrigante tra i due artisti, culminato nella promessa di Eminem di far “sparire” la propria carriera come suo “ultimo trucco”.

Questo annuncio ha immediatamente attirato l’attenzione sia degli ammiratori di lunga data di Eminem sia dei nuovi ascoltatori, creando un aura di mistero e aspettativa attorno al singolo e all’album imminente.

Eminem non pubblica un album da “Music to Be Murdered By” del 2020, che ha segnato un altro successo critico e commerciale per il rapper, raggiungendo il numero uno sulla Billboard 200.

Eminem

La pubblicazione di “The Death of Slim Shady” segna il ritorno di Eminem dopo una pausa di quattro anni, sollevando le aspettative tra i fan e la critica. La curiosità è alimentata ulteriormente dall’inclusione di un necrologio pubblicato su un giornale di Detroit come teaser dell’album, un gesto simbolico che allude a tematiche di rinascita e trasformazione.

Houdini: un titolo condiviso

È interessante notare che “Houdini” non è l’unico singolo di quest’anno a portare questo nome; anche Dua Lipa ha utilizzato il titolo per una delle sue canzoni, inclusa nel suo progetto “Radical Optimism“. Questa coincidenza sottolinea l’impatto duraturo di Harry Houdini sulla cultura popolare, ispirando artisti di generi e background diversi a sperimentare con il tema dell’illusione e del mistero nelle loro opere.