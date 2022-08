() – Sarà il Nord il “campo di battaglia” di tanti leader candidati alle elezioni.

Riflettori puntati, in particolari, su Lombardia e Milano, dove alla testa delle liste nei collegi plurinominali dei propri partiti, ci saranno Giuseppe Conte (che correrà in cinque collegi dislocati in quattro regioni diverse: oltre alla Lombardia, Sicilia, Puglia e Campania), Enrico Letta (che correrà anche in Veneto dove si candida per il Senato nelle liste proporzionali anche Carlo Calenda, leader di Azione) , Giorgia Meloni e Matteo Salvini (alla Camera), Silvio Berlusconi e Matteo Renzi (al Senato).

Meloni sarà candidata nel collegio uninominale L’Aquila-Teramo ed è capolista nel plurinominale per la Camera nel primo collegio della circoscrizione Lombardia 1, nel Lazio 1 e nel collegio 2 della Puglia (quello di Bari). Salvini (che non sarà candidato nell’uninominale) non trascura il Sud con la candidatura di capolista al Senato in Calabria e Basilicata.

Ieri, intanto, ennesimo strappo tra Movimento Cinquestelle e Pd. “In Sicilia il Movimento 5 Stelle correrà da solo, per dare riscatto e dignità a tutta l’isola”. Lo ha annunciato su Facebook il leader del M5s, Giuseppe Conte, confermando la rottura con il Pd, come avvenuto a livello nazionale. “Alcune settimane fa ero stato chiaro: quello che vale a Roma vale a Palermo. Sappiamo come è andata nella capitale: il Pd ha scelto l’agenda Draghi, rinnegando tutto il lavoro realizzato in direzione progressista durante il Conte II”, ha scritto il capo politico. Nuccio Di Paola, attuale referente regionale del M5s, è il candidato dei 5stelle a governatore in Sicilia. Con il Segretario del Pd Letta che si p detto “Esterrefatto dal volta faccia di Conte”.