DualSense Edge, testato il controller pro per PS5

DualSense, il controller Sony che ha debuttato nel 2020 con PS5, ha mostrato un nuovo approccio dell’azienda nei confrtonti dell’ergonomia, delle funzioni e della qualità di costruzione. Non sorprende quindi che Sony abbia deciso di fare un passo in più e lanciare la versione deluxe di DualSense, pensata per adattarsi alle esigenze dei player professionisti, competitivi o semplicemente in cerca della periferica più personalizzabile al momento disponibile sul mercato per PlayStation 5 (ma è compatibile anche con PC). Al prezzo di 240 euro, DualSense Edge ha una confezione ricca: il controller è custodito nel suo case originale, che contiene anche un cavo in tessuto lungo quasi 3 metri, un fermacavo per giocare in modalità connessa senza strappi accidentali, due coppie di levette sostitutive (con profilo rialzato e ribassato) oltre a quelle già montate, due coppie di tasti posteriori intercambiabili in metallo. Sono venduti a parte i moduli analogici degli stick di ricambio, a circa 25 euro l’uno.

Una volta afferrato il controller, si scopre che è molto diverso dal DualSense classico: innanzi tutto pesa 329 grammi contro i 289 di quest’ultimo. La struttura è molto più solida e anche il grip, affidato a una plastica gommata, è maggiore rispetto al passato. I tasti extra sono quattro in tutto: i due sul posteriore, che possono essere a mazza cupola o a leva e si incastrano con un veloce sistema a calamita, e quelli immediatamente sotto alle levette analogiche, che servono a modificare in tempo reale i preset e i profili che si possono registrare, fino a un massimo di quattro da assegnare alla scelta rapida. Il controller è infatti personalizzabile in ogni minimo dettaglio: non solo i tasti possono essere rimappati, ma si può scegliere anche la zona morta e i tempi di attivazione dei comandi analogici, sia le levette che i dorsali. Di questi ultimi si può decidere anche la corsa, tramite due interruttori posti sul retro. Il controller memorizza quattro preset in locale, che possono poi essere usati su qualsiasi PS5 o PC ai quali ci si collega, e si richiamano appunto premendo i tasti sotto agli analogici insieme con i pulsanti a destra.

Tutta l’esperienza legata a DualSense Edge viene regolata tramite il software di PS5, che permette di dedicarsi alla calibrazione di ogni minimo dettaglio dei comandi. Il menu dà anche qualche consiglio su quale opzione sia migliore ad esempio per un gioco in prima persona o per uno sparatutto online. È possibile anche selezionare quali avvisi DualSense Edge avrà il permesso di inviare, ad esempio per notificare un cambio di profilo. Infine, l’autonomia del controller a piena carica è di circa sei ore. Con un prezzo del genere, che rimane comunque esoso, DualSense Edge offre molto, ma non per tutti. Il controller copre una richiesta di nicchia nel mercato, quella dei giocatori professionisti. Ma a causa del costo sproporzionato rispetto alle loro esigenze taglia fuori tutti gli altri. Si tratta comunque, per ergonomia e funzioni hardware e software, del migliore controller per console attualmente sul mercato.