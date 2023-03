I classici Team 17 per Amiga arrivano su cartuccia Evercade

Blaze Entertainment, i creatori dei sistemi di gioco basati su cartuccia Evercade, e il publisher britannico Team17 hanno annunciato la prima raccolta di giochi Amiga su Evercade con la cartuccia Team17 Collection 1. È la prima volta che l’emulazione di Amiga è legalmente disponibile per un sistema di gioco portatile. L’elenco completo dei giochi include: Alien Breed Special Edition ‘92, Alien Breed II, Alien Breed Tower Assault, Arcade Pool, ATR: All Terrain Racing, Body Blows, Full Contact, Kingpin: Arcade Sports Series Bowling, Project X: Special Edition ‘93, Qwak. Ogni cartuccia di gioco Evercade viene fornita in una scatola di cartucce con marchio Evercade con un numero di raccolta sul dorso e include anche un manuale a colori che descrive in dettaglio come giocare, nonché alcuni suggerimenti e informazioni sui giochi.

La cartuccia Team17 Collection 1 funzionerà su tutti gli hardware Evercade che eseguono il firmware più recente (versioni FW 3.0.X e successive) e presenterà tutti i vantaggi dell’emulazione di Evercade, inclusi gli stati di salvataggio e caricamento che possono essere utilizzati su tutti i dispositivi aggiornati Evercade e impostazioni di visualizzazione tra cui il dimensionamento dello schermo selezionabile e una nuova modalità PAL a 50 Hz per i televisori supportati.La Team17 Collection 1 sarà disponibile per l’acquisto il 31 maggio 2023 e sarà disponibile per il preordine dal 17 marzo 2023. Questa sarà la terza collection di home computer di Evercade, che avrà un dorso colorato di blu per indicare la piattaforma. Questa non è la prima volta che una raccolta di Team17 viene pubblicata su Evercade con la Worms Collection 1 del 2021 che include 3 titoli Worms basati su console.