Dl Ucraina, Milleproroghe e convenzione contro il doping in Parlamento

La settimana parlamentare che va dal 23 al 28 gennaio è ricca di provvedimenti all’esame del Parlamento, a partire dal Dl Ucraina già approvato dal Senato, per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, in favore delle autorità governative ucraine.

L’assemblea di Montecitorio avvierà poi la discussione generale sulla Pdl che istituisce una commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere. All’ordine del giorno, anche la discussione sulla Pdl Equo compenso e sulla ratifica del protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002.

L’aula di Palazzo Madama tornerà invece a riunirsi martedì alle 16.30 per l’esame del dl Ischia e del dl Regionali, già approvati dalla Camera, nei giorni scorsi in prima lettura. Nel frattempo, in Parlamento vengono esaminati il decreto Milleproroghe, il dl Ong e il dlgs Appalti.

Commissione Affari sociali

Nella commissione presieduta dal forzista Ugo Cappellacci spazio all’audizione sulle linee programmatiche del Ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli. La Commissione, inoltre, svolgerà interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero della salute.

Commissione Lavoro e Sanità

Nella commissione presieduta da Francesco Zaffini (Fdi) seguito dell’indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell’efficacia complessiva dei sistemi di welfare e di tutela della salute. Questa settimana saranno ascoltati rappresentanti di INPS e COVIP.

Anche qui comunicazioni del Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli sulle linee programmatiche e, in congiunta con la commissione Affari costituzionali, comunicazioni del ministro per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella sulle linee programmatiche.