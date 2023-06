Dl Bollette: 800 milioni per prorogare gli aiuti. Previste tariffe stabili

– Con uno stanziamento di 800 milioni di euro il governo proroga fino a settembre gli aiuti sul caro bollette. È stata confermata dal Consiglio dei ministri, per il terzo trimestre, la riduzione dell’Iva al 5% sulle somministrazioni di gas metano. Sono stati prorogati l’azzeramento degli oneri di sistema per il settore del gas e l’aliquota Iva ridotta al 5% per il teleriscaldamento e per l’energia prodotta con il gas metano. È stato inoltre prorogato al 30 settembre 2023 il bonus sociale rafforzato per gli sconti sulle bollette di luce e gas.

I risultati di questa proroga degli aiuti dovrebbero vedersi già domani, quando Arera renderà noto l’aggiornamento trimestrale delle tariffe dell’elettricità sul mercato tutelato un terzo degli utenti, gli altri sono sul mercato libero. Il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli, prevede che la bolletta della luce sul mercato protetto rimarrà quasi uguale. La variazione possibile potrebbe essere fra -0,5% e +1%.

La bolletta del gas invece dovrebbe scendere del 2% ai primi di luglio, quando Arera renderà noto l’aggiornamento della tariffa di giugno sul mercato tutelato.

“Con il decreto bollette, il governo – afferma il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, commentando il provvedimento approvato in Consiglio dei Ministri sull’acquisto di energia elettrica e gas – prosegue con coerenza il sostegno a cittadini e imprese nella difficile congiuntura energetica. La proroga al terzo trimestre del bonus sociale per i clienti in difficoltà economica, l’Iva al 5% sul metano in usi civili e industriali e l’azzeramento degli oneri generali per il settore gas sono segnali importanti. Si intensifica, dunque, quel percorso di contenimento dei costi per le famiglie e i settori produttivi avviato da tempo e che si rende ancora necessario in questa fase”.