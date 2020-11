Sfera Ebbasta in tour nel 2021: tutte le date e le informazioni sui biglietti dei concerti del trapper di Cinisello Balsamo a supporto dell’album Famoso.

Sfera Ebbasta è tornato ed è pronto a dare uno ‘spintone’ alla musica italiana, bloccata e messa in ginocchio dalla crisi figlia del Covid. Il king della trap ha pubblicato il suo quarto album, Famoso, il primo disco con cui aggredisce seriamente il mercato internazionale. Tuttavia, per quanto riguarda i concerti resta ancora saldamente ancorato al nostro paese, e lancia un segnale importante: nel 2021 si potrà tornare nei palazzetti. Ecco il calendario della sua nuova tournée, con i dettagli sui biglietti.

Sfera Ebbasta, tour 2021: le date

Dopo aver già annunciato due concerti al Mediolanum Forum di Assago (Milano), nel giorno dell’uscita di Famoso, Gionata ha voluto rendere note tutte le date in calendario in questo nuovo grande tour. Ecco tutti gli appuntamenti:

– 11 settembre all’RDS Stadium di Rimini

– 13 settembre al Mediolanum Forum di Assago (Milano)

– 14 settembre al Mediolanum Forum di Assago (Milano)

– 20 settembre all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna)

– 21 settembre al Pala Alpitour di Torino

– 24 settembre al Mandela Forum di Firenze

– 28 settembre al Palazzo dello Sport di Roma

– 2 ottobre al PalaSele di Eboli (Salerno)

Sfera Ebbasta

Biglietti Sfera Ebbasta: dove comprarli e rimborso

I biglietti per tutte le date del tour del trapper sono disponibili dal 23 novembre alle ore 13 sul circuito TicketOne, sia nei punti vendita sparsi per tutto il territorio italiano che su internet, e anche via call center.

Si tratta di un investimento senza rischi. Come avevano già annunciato negli scorsi giorni, il trapper di Cinisello Balsamo e gli organizzatori hanno voluto promettere ai fan che, se i live dovessero essere posticipati o cancellati, ovviamente a causa dell’emergenza sanitaria, saranno interamente rimborsati, compresi i diritti di prevendita.

Di seguito il lyric video di Baby con J Balvin: