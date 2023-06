Daniele Dal Moro è in causa con il GF Vip: ” Devo stare zitto”

Nel corso delle ultime ore, Daniele Dal Moro si è lasciato andare ad inedite confessioni in merito alla sua partecipazione alla settima edizione del Grande Fratello Vip. Il bel veneto starebbe affrontando una causa legale con il programma condotto da Alfonso Signorini. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Daniele Dal Moro è senza freni sui social. Attraverso una diretta su Twich, l’ex gieffino ha voluto raccontare tutta la verità sulla precedente partecipazione al Grande Fratello Vip.

Nel corso della settima edizione del reality show, il bel veneto era stato squalificato per atteggiamenti irruenti e rispettosi. Da quel momento in poi, il ragazzo non ho potuto più fare ritorno nello studio con Alfonso Signorini. Così lui stesso aveva commentato l’episodio:

Laverò in pubblico i panni sporchi e parlerò a tempo debito. Mi avevano chiesto però un video registrato come hanno fatto con Edoardo Donnamaria. Tra me e lui però c’è una differenza, che io sono stato fatto uscire di cosa in settimana come un latitante. Ho deciso di non fare nessun contenuto, cosi da non fargli strumentalizzare nulla.

Tuttavia, il fidanzato di Oriana Marzoli aveva deciso di rimanere in silenzio poiché doveva rispettare alcuni contratti:

Adesso non posso dire altro perché ci sono questioni di contratti, ma appena potrò racconterò tutta la verità sul GF Vip. Perché hanno fatto figli e figliastri. Quella che vi ho fatto adesso è una promessa.

Attualmente il contratto si è concluso e alla luce di questo Daniele ha deciso di rivelare tutta la verità attraverso una diretta su Twich. Il fidanzato di Oriana Marzoli ha dichiarato di star affrontando una causa legale con il programma condotto da Alfonso Signorini. Queste sono state le sue parole: