Le migliori canzoni di Mariah Carey: da Hero a Touch My Body, passando per All I Want for Christmas is You.

Nella sua straordinaria carriera, Mariah Carey è stata non solo una delle più affascinanti cantanti degli ultimi trent’anni, ma anche una straordinaria autrice (o co-autrice) dei suoi pezzi. Andiamo a riascoltare insieme cinque delle canzoni più importanti e belle della carriera dell’artista di Huntington.

Mariah Carey: le canzoni più belle

A partire dai grandi classici degli anni Novanta, fino ad arrivare alla seconda metà degli anni Duemila, quelli dopo la crisi emotiva di inizio secolo, Mariah è sempre stata in grado di lanciare canzoni capaci di conquistare non solo l’America, ma il mondo intero. Ripercorriamo la sua carriera attraverso cinque dei suoi pezzi più famosi in assoluto.

Mariah Carey

Mariah Carey – Hero

Secondo estratto da Music Box, l’album di maggior successo dell’artista, venne pubblicato nel 1993. Nel testo Mariah racconta che tutti siamo ‘eroi’, anche quando siamo scoraggiati dai problemi della vita.

Venne coverizzato negli anni a venire da straordinarie cantanti come Aretha Franklin, Rihanna e Annalisa Minetti. Di seguito il video di Hero:

Mariah Carey – Without You

Uno dei più grandi successi di Mariah è in realtà una cover di un brano dei Badfinger, divenuto famoso grazie a un’altra cover, firmata da Harry Nilsson. Dalla Carey venne pubblicata come singolo estratto da Music Box a pochi giorni dalla morte dello stesso Nilsson. L’effetto fu anche per questo motivo devastante. Con Without You la cantante raggiunse per la prima volta il primo posto nel Regno Unito.

Ecco il video di Without You:

Mariah Carey – All I Want for Christmas is You

La canzone più famosa in assoluto di Mariah Carey è forse il classico natalizio più importante degli ultimi venticinque anni. Pubblicata nel novembre 1994 come singolo tratto dall’album Merry Christmas, è ancora oggi una di quelle hit che ogni Natale entrano nuovamente nelle classifiche di tutto il mondo.

Di seguito il video ufficiale di All I Want for Christmas is You:

Mariah Carey – We Belong Together

Brano tratto da The Emancipation of Mimi del 2005, l’album della ‘rinascita’ di Mariah, We Belong Together è stata scritta dall’artista con Jermaine Dupri e Manuel Seal. Dopo la crisi dei primi anni Duemila, con questo pezzola cantante raggiunse nuovamente la vetta della classifica Billboard.

Di seguito il video di We Belong Together:

Mariah Carey – Touch My Body

Scritta da Mariah insieme a Christopher Stewart, Christal Johnson e The-Dream per l’album E=MC2, è una canzone di fondamentale importanza per la carriera dell’artista. Si tratta del diciottesimo e finora ultimo numero uno della cantante, un record che le ha permesso di superare quello addirittura di Elvis Presley.