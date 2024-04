Crostata di lamponi

ingredienti per la frolla (per una teglia di 20 cm di diametro)

Burro (freddo di frigo) 75 g

Farina 00 125 g

Zucchero a velo 50 g

Tuorli 1

Scorza di limone 1/2

Per farcire

Lamponi 200 g

Gelatina in fogli 6 g

Zucchero a velo 60 g

Panna fresca liquida 100 g

Mascarpone 250 g

Succo di limone 20 ml

per decorare

Lamponi 250 g

Innanzitutto preparate la pasta frolla: unite in un mixer burro freddo a pezzi e farina e frullate, poi trasferite il composto in una ciotola, unite zucchero, limone e tuorlo e lavorate velocemente fino ad ottenere un panetto omogeneo: avvolgete con pellicola per alimenti e lasciate riposare in frigo per almeno 30 minuti.

Riprendete il panetto e stendetelo in una sfoglia sottile (circa 0,5 cm), quindi adagiatela nello stampo imburrato e infarinato e pareggiate i bordi.

Bucherellate il fondo con i rebbi di una forchetta e procedete con la cottura in bianco: coprite con un foglio di carta forno e poi con legumi secchi, quindi cuocete per circa 30 minuti in forno statico preriscaldato a 180°C.Sfornate, togliete legumi e carta forno e cuocete ancora per altri 5 minuti, infine sfornate e lasciate raffreddare completamente.

Iniziate a preparare la crema per la farcitura: mettete la colla di pesce in ammollo in acqua fredda.

Intanto spremete il succo di limone e poi filtratelo.Mettete lamponi (200 gr) e limone in un contenitore adeguato e frullate con il minipimer, quindi filtrate nuovamente.

Unite in una ciotola mascarpone, 75 gr di panna e zucchero e montate con le fruste fino ad ottenere un composto omogeneo, quindi incorporate anche la purea di lamponi e mescolate.

Scaldate la panna restante (25 gr) in un pentolino, unite la gelatina scolata e strizzata delicatamente e mescolate fino a farla sciogliere.Incorporate il composto così ottenuto nella crema, mescolando fino ad ottenere un composto uniforme.

Assemblate la crostata: disponete la base su di un piatto da portata, versateci dentro la crema e livellate bene la superficie, poi decorate con i lamponi freschi rimasti (i 250 gr).

La crostata di lamponi è pronta, non vi resta che servirla.