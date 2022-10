Come scrivere una canzone: consigli e suggerimenti

Scrivere una canzone: come trovare ispirazione, rendere più semplice la scrittura e trovare il giusto ritornello per la nostra hit.

Non è sempre facile esprimere i propri sentimenti in parole, ancor più difficile a volte è farlo in musica. Tuttavia, ci sono casi in cui una canzone può dire tutto ciò che non riusciamo a dire in altro modo. Se ti interessa scrivere la tua canzone, in questo articolo proviamo a fornirti alcuni suggerimenti, fermo restando che la musica è un’arte e, come tale, pur avendo delle regole, può essere stravolta con invenzioni e innovazioni frutto della singola creatività di un individuo. Detto questo, partiamo: ecco come scrivere una canzone.

Gli elementi base di una canzone

Per poter scrivere una canzone sarà necessario conoscerne gli elementi alla base. Si tratta in particolare della melodia, l’armonia, il ritmo e il testo. Ognuno di questi componenti è essenziale per creare una canzone di successo.

Chitarra acustica

In particolare, la melodia è il motivo principale o il ritornello del nostro brano. Spesso si tratta della parte più memorabile, quella che ci rimane in testa. Avere una buona melodia, facile da cantare, sarà la chiave di un eventuale successo. L’armonia è invece l’accompagnamento al motivo principale. Fornisce profondità e ricchezza al nostro brano. Per essere efficace, deve però essere in equilibrio con melodia e ritmo. Quest’ultimo è, detto in parole povere, il battito che sostiene la nostra canzone. Se vogliamo realizzare un brano corposo e ritmato creiamo un groove in grado di spingere la melodia e l’armonia e di tenere gli ascoltatori aggrappati al brano.

Ultimo, ma non meno importante, il testo. Si tratta della lirica attraverso cui raccontare la nostra storia e rendere fruibili a tutti le emozioni che vogliamo trasmettere.

Consigli per scrivere una canzone passo dopo passo

Si può scrivere un buon brano anche in sole quattro mosse: per prima cosa, troviamo un motivetto semplice, e proviamo a suonarlo cantandoci sopra; aggiungiamo parole che siano adatte al motivo; esploriamo diversi accordi di accompagnamento; perfezioniamo il tutto fino a quando non ci soddisferà.

Andando più nello specifico, per scrivere una canzone partiamo da un argomento personale. Le migliori canzoni vengono dal cuore, quindi cerchiamo di scrivere di qualcosa che per noi è davvero importante. Iniziamo quindi dal ritornello. Se ne troviamo uno forte avremo probabilmente già svolto la metà del lavoro.

Sarà più facile trovare la giusta melodia e il giusto ritornello se cercheremo di utilizzare il nostro linguaggio. Non copiamo qualcun altro e mettiamo nero su bianco la nostra prospettiva, sfruttando al massimo la nostra voce, che è unica al mondo.

Per poter arrivare dritto al cuore degli ascoltatori, poi, cerchiamo di essere sinceri e autentici. Infine, se non riusciamo a trovare la chiave per scrivere il nostro brano, proviamo a sperimentare, magari aiutandoci con pianoforti, chitarre e altri strumenti. Ricordiamoci di sfruttare la nostra creatività e di essere pazienti. Roma non è stata costruita in un giorno, e le migliori canzoni richiedono tempo per essere scritte. Non facciamoci quindi scoraggiare se i primi tentativi vanno a vuoto.

Trovare ispirazione per una canzone

Per poter trovare ispirazione per un nuovo brano parliamo con i nostri amici e i nostri familiari. A volte da un semplice confronto può nascere la chiave in grado di farci sbloccare. D’altronde, sono queste le persone che maggiormente ci conoscono e probabilmente parlare con loro può aiutarci a ricordare alcuni vecchi aneddoti che possiamo utilizzare per la nostra musica.

Se siamo in difficoltà, quindi, non chiudiamoci in noi stessi, e piuttosto usciamo con qualche amico, facciamo una passeggiata o prendiamoci un caffè. Il modo migliore per trovare l’ispirazione è osservare il mondo in prima persona.