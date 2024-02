Chi condurrà Sanremo 2025? La rivelazione di Fiorello sconvolge

Mentre l’eco del Festival di Sanremo 2024 si sta ancora spegnendo, già fervono speculazioni su chi guiderà la kermesse nel 2025.

E’ terminato da poco il Festival di Sanremo 2024, e già si guarda alla prossima edizione. Dopo cinque anni alla conduzione della kermesse, Amadeus potrebbe volersi prendere una pausa e lasciare il timone a qualcun altro. Nel corso della storia sanremese ci sono stati tanti volti illustri che hanno guidato il Festival, ma ciò che potrebbe accadere nel 2025 potrebbe stupirvi davvero.

La coppia che non ti aspetti a Sanremo 2025

Durante l’ultima puntata di “Viva Rai2!”, è stato Fiorello a lanciare un’ipotesi che ha immediatamente scatenato il dibattito tra i fan: una coppia inaspettata potrebbe salire sul palco dell’Ariston l’anno prossimo. Tra i personaggi più amati della televisione italiana, spuntano quelli di Antonella Clerici e Alessandro Cattelan.

Tuttavia, la conduttrice di “E’ sempre mezzogiorno!” in passato ha già interpretato questo ruolo durante il Festival del 2010, e l’idea di tornare al Teatro Ariston non le dispiacerebbe. Soprattutto se affiancata da Cattelan, che ha definito “adorabile” e “giusto per lanciare i giovani”.

“Potrebbe essere, io adoro Alessandro. Trovo che sia giusto lanciare i giovani. Quindi può essere ma dopo che voi avete fatto l’80%…”, ha risposto la Clerici allo showman siciliano, scherzando sui successi ottenuti da Fiorello e Amadeus nelle edizioni precedenti. “Bisogna avere anche coraggio nella vita e io non ho niente da perdere. Ho una carriera che non è che se un Festival andasse male ti uccidi. Quindi perché no?”, ha concluso.

Altri possibili nomi in campo

Nonostante l’entusiasmo per la proposta di Fiorello, ci sono ancora altri nomi che circolano come possibili candidati alla conduzione del prossimo Sanremo. Tra questi, si parla di un possibile ritorno della coppia Fiorello-Amadeus, ma anche di Carlo Conti, Milly Carlucci, Marco Liorni, Paolo Bonolis. Tuttavia, Bonolis potrebbe non essere disponibile in quanto abbia già preso impegni con la Mediaset per il prossimo anno, con Avanti un altro.

Si vocifera però anche la possibilità che al fianco della Clerici e di Cattalan, possa unirsi anche Alessia Marcuzzi. Ma è tutto da vedere, perché spuntano inoltre altri due grandi nomi dello spettacolo italiano: che ne direste se all’Ariston ci fosse la coppia Laura Pausini–Paola Cortellesi a condurre? La Rai, tuttavia, deve ancora confermare ufficialmente chi sarà al timone del Festival di Sanremo 2025.