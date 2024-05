CDP sigla patto con Consiglio Nazionale dei Giovani per sviluppo sostenibile

– Cassa Depositi e Prestiti CDP ha siglato un accordo con il Consiglio Nazionale dei Giovani CNG, finalizzato a sensibilizzare e coinvolgere le nuove generazioni sulle tematiche che riguardano lo sviluppo sostenibile a livello economico, sociale e ambientale..

La collaborazione si articolerà in diverse iniziative volte a dare voce e coinvolgere ragazze e ragazzi sulla strategia e sugli impegni ESG di CDP, con un confronto e dialogo costanti, finalizzati a una migliore comprensione delle reciproche aspettative. Inoltre, le parti si impegnano a promuovere l’educazione finanziaria ideando strumenti innovativi e organizzando iniziative sul territorio allo scopo di dare concretezza alla cosiddetta cittadinanza economica.

Nell’ambito dell’accordo è prevista l’istituzione di un Comitato Paritetico, composto da otto componenti, che si riuniranno ogni tre mesi per fare il puto sulle azioni che verranno portate avanti.

L’accordo firmato da Marco Santarelli, Direttore Comunicazione, Relazioni Esterne, Arte e Cultura di CDP, e dalla Presidente del CNG, Maria Cristina Rosaria Pisani, rientra nell’impegno di CDP nel rafforzare la governance e portare avanti un dialogo costante con i suoi interlocutori, in linea con la sua Politica generale di stakeholder engagement, adottata nel novembre 2023, che identifica modalità di ascolto e di dialogo per un coinvolgimento costante dei principali portatori d’interesse. Per il CNG, organo consultivo che rappresenta i giovani nelle interlocuzioni con le istituzioni, questo protocollo è l’occasione per realizzare nuove iniziative di formazione e favorire lo sviluppo del potenziale delle nuove generazioni.