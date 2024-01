Carl Gustav Jung diceva: “Se non impari ad affrontare le tue ombre, continuerai a vederle negli altri, perché il mondo fuori di te è solo un riflesso del mondo che è dentro di te.” «Il concetto di ombra è stato sviluppato per la prima volta dallo psichiatra e psicanalista svizzero Carl Gustav Jung. Jung era convinto che esplorare l’ombra fosse essenziale per la crescita personale e l’individuazione, il processo che porta a diventare il proprio sé autentico. La parola “ombra” si riferisce alle parti inconsce della nostra psiche, quelle che contengono i pensieri, i sentimenti e gli impulsi repressi. È il lato di noi che rifiutiamo, o che nascondiamo agli altri e spesso anche a noi stessi. Tuttavia, questi aspetti repressi possono continuare a influenzare il nostro comportamento e i nostri stati emotivi.» “Shadow work journal. Accogli le tue ombre e trasformale in risorse preziose” 🖤