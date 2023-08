Calciomercato Juventus, Lukaku-Vlahovic: cosa dice Allegri, ultime news

Romelu Lukaku alla Juventus e Dusan Vlahovic al Chelsea: lo scambio non decolla secondo le ultime news di calciomercato. La Juventus chiede un conguaglio di 40 milioni oltre al cartellino del 30enne attaccante belga. Il Chelsea, però, non intenderebbe superare la soglia di 20-25 milioni nell’affare che potrebbe portare Vlahovic a Londra. La distanza attualmente pare incolmabile e la trattativa frena in maniera decisa.

Il Chelsea, d’altra parte, potrebbe provare a cedere Lukaku in Arabia Saudita, dove il mercato chiude il 20 settembre. “Vlahovic è il centravanti della Juventus, poi dopo di fronte a offerte economiche importanti valuterà come sempre la società”, dice il tecnico bianconero Massimiliano Allegri a Sky Sport dopo l’amichevole con la Next Gen. “La Juve punta anche a diventare una società sostenibile, però su questo io non ci posso mettere bocca. Io sono l’allenatore, faccio valutazioni tecniche: di Vlahovic sono contento“.