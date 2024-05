Borgosesia, assemblea approva bilancio 2023 e dividendo di 0,024 euro

– L’assemblea degli azionisti di Borgosesia, società quotata all’Euronext Milan che opera nel campo degli investimenti in asset alternativi, ha approvato il bilancio 2023 e deliberato la distribuzione di un dividendo, attinto da riserve disponibili in ragione di 0,024 euro per ciascuna delle azioni in circolazione.

Il dividendo – che, esclusivamente ai fini borsistici, deve qualificarsi come “ordinario” essendo intenzione della società, verificandosene le condizioni, perseguire anche in futuro un obiettivo di costante remunerazione dei propri azionisti – verrà posto in distribuzione il 24 luglio 2024 data valuta con data stacco della cedola n. 54 IT0003217335 il 22 luglio precedente record date il 23 luglio 2024.