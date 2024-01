BigMama all’Ariston per la sua rivincita: “Ho avuto un tumore”

BigMama si prepara a debuttare in gara al Festival di Sanremo 2024, portando con sé una storia di resilienza e body positivity.

Tra i tanti cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024, esordirà anche qualcuno che pochi si aspettavano di vedere sul grande palco. E’ proprio lei, la giovane rapper BigMama che alla 74esima edizione della kermesse si esibirà con “La rabbia non ti basta”, parlando della sua storia personale, troppo forte per non essere raccontata.

A Sanremo con “La rabbia non ti basta”

La 23enne rapper avellinese Marianna Mammone, meglio conosciuta come BigMama, è pronta a salire sul palco del Festival di Sanremo 2024 lanciando un messaggio forte e chiaro sulla body positivity, ma non solo. Sul palco dell’Ariston la giovane artista, classe 2000, affronterà i temi del bullismo, discriminazione, violenza psicologica e fisica.

Mammone si prepara a debuttare in gara con il brano “La rabbia non ti basta”, rappresentando ancora una volta il simbolo stesso della lotta contro le discriminazioni. Nella sua vita ha sempre sfidato gli stereotipi, ribadendo il suo diritto di vestirsi come preferisce e di essere se stessa, indipendentemente dai giudizi altrui. “Ora decido come ca*** mi vesto, chi se ne fotte degli altri“, ha dichiarato.

BigMama: una storia di sfide e rivincite

La sua stessa storia è segnata da difficoltà troppo grandi da riuscire a superare, ma non per BigMama, che è riuscita a lottare contro il bullismo, le violenze di ogni genere, e con le difficoltà di accettare il proprio corpo.

Il primo pezzo rap che scrisse, a soli 13 anni anni, parlava di autolesionismo e suicidio, ispirato da un episodio in cui dei ragazzi le avevano tirato delle pietre per il suo aspetto. Due anni fa invece, ha dovuto affrontare un’altra sfida: il cancro. Dopo dodici sedute di chemioterapia, è riuscita a superare la malattia e ha deciso di tenere i capelli corti, affermando: “Sono guarita e ho scoperto che mi piaccio con i capelli corti. So’ bona così”, dice BigMama.

Sanremo 2024, un palco per la rivincita

Ora BigMama è pronta a portare la sua storia sul palco dell’Ariston. Il suo brano “La rabbia non ti basta” affronta i temi più delicati che hanno segnato tutta la sua vita, fin dall’adolescenza, con un approccio più sottile e psicologico rispetto ai suoi precedenti lavori.

Nella serata dei duetti, la rapper canterà “Lady Marmalade” di Labelle insieme a Gaia, La Niña e Sissi. Ma questa scelta non è per nulla casuale: le quattro artiste infatti, oltre ad essere colleghe sono soprattutto amiche e vogliono sfidare l’idea che le donne nella musica siano sempre in competizione.

Nonostante le buone intenzioni, la giovane artista è anche consapevole che durante il Festival potrebbero arrivare critiche e insulti, ma questo non la ferma: “Il mio messaggio è: una persona come me può fare le stesse cose che fa la ragazza con un corpo magro”.