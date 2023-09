Bianca Berlinguer, Orsini annuncia presenza su Rete4

Alessandro Orsini ospite di Bianca Berlinguer nella prima puntata di E’ sempre Cartabianca, la trasmissione che debutta oggi su Rete4. Il programma è l’erede di Cartabianca, andato in onda fino alla scorsa stagione televisiva su Rai3. Orsini, docente di sociologia del terrorismo internazionale, è stato ospite per tutto lo scorso anno nello studio di Berlinguer, con interventi dedicati in particolare alla guerra tra Ucraina e Russia. Nella prima puntata di ‘E’ sempre Cartabianca’, come annuncia lo stesso Orsini, è prevista la sua partecipazione: “Questa sera, più notte che sera, sarò a E’ sempre Cartabiaanca alle 00:15, Rete 4”, scrive Orsini.