Beyoncé annuncia due nuovi singoli e l’ultimo album

La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno durante il Super Bowl, dove Beyoncé ha annunciato l’uscita di “Renaissance Act II”.

Beyoncé ha colto di sorpresa i suoi fan annunciando l’uscita di due nuovi singoli, e rivelando la data di pubblicazione del suo attesissimo album “Renaissance Act II”. Questo nuovo progetto, previsto per il 29 marzo 2024, segna la continuazione del viaggio musicale iniziato con “Renaissance”, presentato come un’opera in tre atti.

L’annuncio inaspettato di Beyoncé

Chi poteva risaltare al centro della scena di uno degli eventi più importanti degli Stati Uniti? Ovviamente Beyoncé, che proprio durante il Super Bowl ha annunciato la notizia attraverso uno spot pubblicitario per Verizon, trasmesso durante la serata.

La pop star ha giocato con il suo status di icona, creando una serie di personaggi metaforici come BOTUS (Beyoncé of the United States) e BarBey. Alla fine dello spot, la cantante ha dato il via alla pubblicazione dei due nuovi singoli e del nuovo album, facendo letteralmente “rompere internet”.

“Ok, pubblica la nuova musica”: fuori i due nuovi singoli

Al termine dello spot pubblicitario, Beyoncé cita queste parole: “Ok, sono pronti: pubblica la nuova musica“. Ed ecco che, poco dopo, sono stati pubblicati i due nuovi singoli, resi disponibili su Tidal (piattaforma streaming di proprietà di Jack Dorsey).

I due singoli rilasciati, “Texas Hold ‘Em” e “16 Carriages”, anticipano quello che sarà un album con influenze country, un genere che l’artista ha esplorato in precedenza ma mai dedicato interamente in un album. Entrambi i brani vedono la collaborazione del produttore Raphael Saadiq, noto per il suo lavoro con artisti del calibro di D’Angelo e Solange Knowles, sorella di Beyoncé.

“Renaissance Act II” è il secondo capitolo di un progetto ambizioso che la cantante ha delineato fin dall’uscita del primo disco. L’album segue infatti il successo di “Renaissance”, il quale ha ottenuto riconoscimenti importanti, tra cui la vittoria di un Grammy Award per il miglior brano dance/elettronico con “Break My Soul”.

Di seguito i videoclip di “Texas Hold ‘Em” e “16 Carriages”: