Benedetta Rossi racconta sui social il momento no che sta attraversando: cosa è successo

Benedetta Rossi è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più amati del mondo del web. I contenuti che la food blogger condivide sulle sue pagine social sono amati dal popolo della rete che riempie i suoi video di like e visualizzazioni. Nel corso degli ultimi giorni Benedetta ha confessato di vivere un momento no in famiglia. Scopriamo insieme che cosa è successo.

Tutti i giorni Benedetta Rossi è solita condividere con i suoi followers moltissimi ricette e segreti di cucina. La food blogger, però, utilizza i social anche per sfogarsi o per raccontare alcuni dei suoi momenti di vita. Ad esempio, in questi ultimi giorni Benedetta ha confessato che purtroppo sua zia Giulietta non è stata molto bene.

Nel caso in questione, Benedetta Rossi ha condiviso un video che la ritrae insieme a zia. Nello scatto Zia Giulietta è allungata e e sotto ad esso la food blogger ha scritto queste parole:

Zia Giulietta la settimana scorsa non è stata tanto bene per via di un problema al cuore, ma adesso è in cura e sembra stare un po’ meglio.

Successivamente, Benedetta Rossi ha aggiunto:

Non vi abbiamo detto nulla perché non voleva farvi preoccupare.

Nonostante la preoccupazione iniziare, pare ora che le cose vadano decisamente meglio. Le condizioni di salute di zia Giulietta sono migliorate e la situazione volge fortunatamente al termine.

Benedetta Rossi, in arrivo un nuovo progetto per la food blogger

Benedetta Rossi non smette mai di stupire i suoi fan. Nel corso delle ultime ore la food blogger ha svelato il nuovo progetto di cui sarà protagonista. Si tratta dell’applicazione ‘Fatto in casa per voi’.

Si tratta di un app in cui ci saranno tutte le ricette mostrate in tutti questi anni di programmazione. Insomma, un’opportunità da cogliere e da non perdere per tutti gli amanti della cucina e di Benedetta.