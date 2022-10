Banche, Orcel Unicredit: vogliamo essere punto di riferimento per il settore

– Unicredit ha iniziato a lavorare su profondi cambiamenti che consentiranno il decentramento e un maggiore grado di indipendenza nel processo decisionale delle banche che fanno parte del gruppo. L’amministratore delegato di UniCredit, Andrea Orcel, ha raccontato a Bloomberg Adria, piattaforma dedicata all’Europa sud-orientale, come la banca sta cambiando dall’interno.

“UniCredit aveva bisogno di una visione comune per tutti i suoi dipendenti, di una strategia comune, di un piano d’azione chiaro. Abbiamo dato forma a questa visione e abbiamo detto che vogliamo essere la banca del futuro dell’Europa. Vogliamo essere un nuovo punto di riferimento per il settore bancario” – ha dichiarato il CEO -. “Abbiamo dato forma alla strategia utilizzando le fondamenta che la banca già possiede” e cioè “la sua presenza in 13 Paesi, i suoi 15 milioni di clienti, tutti gli ingredienti che nel gruppo erano un po’ dispersi, cercando di fare qualcosa che è allo stesso tempo semplice, ma piuttosto difficile” – spiega il banchiere – ovvero “dare a tutte le banche e a tutte le prime linee la possibilità di eseguire i loro piani in modo che la vita e le decisioni aziendali quotidiane siano nelle loro mani all’interno di un quadro chiaro”.

Nella sostanza – ha sottolineato Orcel – vogliamo creare “un unico gruppo che porti al comune denominatore ciò che il gruppo può avere. In questo modo ci avvantaggiamo, da un lato, dell’economia di scala e di scopo che possiamo portare e, dall’altro, non centralizziamo le decisioni a Milano o in altri luoghi che hanno una conoscenza limitata di ciò che accade sul territorio”.

“Credo che il primo aspetto di questo cambiamento abbia funzionato molto bene, sono davvero sorpreso in positivo. Non mi aspettavo che avremmo potuto raggiungere un tale grado di progresso fin dal primo giorno, ma è stato così” – ha evidenziato il top manager -sottolineando infine come il piano UniCredit Unlocked sia “ancora più corretto oggi di quando lo abbiamo lanciato” e che “la convergenza” in un’unica squadra “si stia accelerando”.