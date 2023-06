Associazione Peter Pan, eletto il nuovo Consiglio Direttivo e pubblicato il Bilancio Sociale 2022

Sabato 27 maggio, in occasione dell’annuale assemblea dei soci, è stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo di Peter Pan Odv, l’associazione di volontariato dal 1994 al fianco dei pazienti pediatrici malati di cancro, durante e dopo le cure presso gli ospedali della Capitale.

Riconfermato alla presidenza Roberto Mainiero, eletti i seguenti consiglieri: Laura Diaco – Vice Presidente, Stefania Rossetti – Segretario Amministrativo, Danila Biondi, Maria Infantino, Alessandro Mazzocchi, Remigio Piccioni, Cesarina Russo.

Il presidente Mainiero, dal 2001 volontario attivo nell’associazione Peter Pan, con il compito di Pipistrello e poi di Coccodrillo (il primo garantisce servizi di accoglienza alle famiglie, il secondo è presente nelle Case durante le ore notturne con il compito di vigilare e gestire eventuali emergenze), ha ringraziato i consiglieri uscenti per il lavoro svolto negli ultimi quattro anni con impegno e passione, «anni difficili ma pieni di soddisfazioni, compresi quelli della terribile pandemia, durante la quale l’associazione è riuscita a mantenere operativo l’intero suo polo d’accoglienza. Al nuovo Consiglio – ha concluso – attendono nuovi obiettivi e sfide che affronteremo coesi. L’amore, la passione, la dedizione, il coraggio, la tenacia, i sorrisi di tutti mi hanno fatto e mi fanno, ora e per sempre, sentire immensamente orgoglioso di far parte di questo bellissimo mondo, che deve continuare a crescere, a coinvolgere, ad abbracciare, ad amare, a lottare ogni giorno per affermare pienamente i diritti dei bambini e dei ragazzi malati di tumore, e delle loro famiglie».

Il rinnovo del Consiglio direttivo coincide con la pubblicazione del Bilancio Sociale 2022. Qualche dato: complessivamente nel suo polo d’accoglienza “La Grande Casa” Peter Pan nell’anno 2022 ha garantito accoglienza a 111 famiglie, 20.639 sono state le giornate di ospitalità, 8.623 le ore prestate dai suoi volontari, 3.102 i sostenitori dell’associazione. “Dietro a ciascun numero ci sono storie, abbracci, lacrime e sorrisi. C’è ascolto, passione, impegno e solidarietà. C’è il calore e il supporto della grande famiglia di Peter Pan, quel motore inarrestabile che consente all’associazione di

proseguire nella sua missione».

Il Bilancio Sociale 2022 è consultabile a questo link.