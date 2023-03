Antonella Fiordelisi accusa sua madre: “Grazie mamma, mi hai fatto uscire!”

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 20 marzo 2023, Antonella Fiordelisi è stata incredibilmente eliminata dal televoto. Attraverso un appello pubblicato sui social, la madre della gieffina ha contribuito all’eliminazione di sua figlia. Alla luce di questo, è stata inevitabile la reazione della diretta interessata. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Dopo aver annunciato l’inaspettato esito del televoto al Grande Fratello Vip che ha determinato l’uscita di Antonella Fiordelisi, Alfonso Signorini ha fatto leggere alla gieffina l’appello della madre. In questo modo l’ex concorrente ha scoperto il motivo per cui è stata eliminata.

Quando è venuta a conoscenza della notizia, la reazione della Fiordelisi è stata molto fredda. Queste sono state le sue parole:

Dunque, nello studio del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini gli ha fatto vedere le azioni della madre che hanno in qualche modo spinto i telespettatori a non salvare la concorrente. Successivamente, Antonella ha letto il messaggio che avrebbe determinato la sua eliminazione:

Vedere mia figlia, dopo la puntata di ieri, che chiede ai fan di uscire (evidentemente le hanno detto che se esce di sua spontanea volontà dal gioco deve pagare una grossa penale), mi ha portata, da mamma, a fare un appello ai suoi fan per non salvarla al televoto di lunedì.

Inutile dire che la fidanzata di Edoardo Donnamaria ci è rimasta molto male. Infine ha raccontato anche un precedente:

Tieni presente che quando avevo 18 anni già una volta lei mi disse di non accettare un provino all’Isola dei Famosi perché lei stava male, aveva l’ansia. Questa cosa non la doveva fare perché sono cose mie, sono io che posso resistere. E sto male io, quindi non si è comportata bene, anche se aveva le sue buone ragioni.