anticipazioni e ospiti della seconda puntata

Amici 22, anticipazioni seconda puntata: cosa dovrebbe succedere nell’appuntamento del 25 settembre.

Dopo la presentazione della classe 2022/23, Amici di Maria De Filippi entra nel vivo. Nella giornata di giovedì 22 settembre è stata registrata la seconda puntata del pomeridiano, che andrà in onda domenica 25 settembre su Canale 5 alle ore 14. Una puntata ricca di emozioni e sorprese, con due ospiti importantissime e un colpo di scena clamoroso. Scopriamo insieme tutto ciò che potrebbe accadre, secondo quanto riferito dalla pagina fan AmiciNews.

Le anticipazioni della seconda puntata di Amici 22

Mentre nella precedente puntata sono state assegnate le diciannove maglie agli allievi, formando almeno momentaneamente la classe, in questi mesi assisteremo a numerose sfide che potrebbero portare a grandi ribaltamenti. E si è potuto vedere già da questa seconda puntata, in cui ci sarebbe stata la prima sospensione della maglia per un concorrente.

Maria De Filippi

Stando a quanto trapela, non ci sarebbero state eliminazioni, ma la professoressa Alessandra Celentano avrebbe sospeso la maglia di un allievo da lei stessa scelta. In particolare sarebbe stato Ramon il malcapitato. Il motivo? Avrebbe mostrato nel corso della settimana tre foto che secondo lei non rispettano il decoro che bisognerebbe avere in una scuola.

Cosa succede nella seconda puntata di Amici 22

Per quanto riguarda la gara, in quella di canto si sarebbero esibiti con degli inediti Aaron, NDG e Tommy Dali. La vittoria sarebbe andata ad Aaron, che avrebbe così conquistato la produzione del suo brano. Più importante il premio per i ballerini. I talenti si sono sfidati in una gara sull’improvvisazione e alla fine a vincere sarebbe stata Ludovica, che avrebbe così conquistato un’esibizione al Palalottomatica il 22 ottobre durante il concerto di Marco Mengoni

Da segnalare infine chi saranno gli ospiti del talent in questa puntata: si tratta di Annalisa, ex concorrente e oggi amatissima cantante, reduce dal lancio del nuovo singolo Bellissima: e Ornella Vanoni, che ha festeggiato in questi giorni 88 anni.